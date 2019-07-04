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幼年遭母「強拍裸照搏版面」！她現在教兒舌吻影后搞開放性關係

記者林映妤／台北報導

電影《上流教慾》法國導演伊娃尤涅斯科（Eva Ionesco）即將來台分享備受爭議的親身情慾體驗！她曾在年幼遭親生母親伊蓮娜尤涅斯科（Irina Ionesco）疑似脅迫拍攝裸照登上版面，引起軒然大波；這回她則親自執導兒子盧卡斯尤涅斯科（Lukas Ionesco）與影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）詮釋複雜開放性關係！

▲▼伊娃尤涅斯科執導《上流教慾》伊莎貝雨蓓、盧卡斯尤涅斯科。（圖／可樂電影）

▲《上流教慾》伊莎貝雨蓓、盧卡斯尤涅斯科詮釋開放性關係。（圖／可樂電影）

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自幼以狂放不羈裸模形象出道的導演伊娃尤涅斯科，擁有多重身分，是法國知名的攝影家、女演員及電影導演，她是法國攝影師伊蓮娜尤涅斯科的女兒，4歲開始讓親生母親拍攝照片，自1970年代照片曝光後便惹來爭議。

1976年，年僅11歲的伊娃擔任了法國知名裸體攝影師賈克伯布隆（Jacques Bourboulon）的裸模並因此登上義大利版的《花花公子》10月號，成為該雜誌有史以來最年輕的模特兒。而她母親為她拍攝的系列裸照，更在1978年躍上《閣樓》西班牙版11月號。

之後伊娃尤涅斯科便將此經歷拍成電影《她媽媽的公主》，並找來影后伊莎貝雨蓓出演，台灣於2011年上映，再度引發全球熱議。這次睽違多年，伊娃尤涅斯科再度與伊莎貝雨蓓攜手端出新作，電影也以備受矚目的開放性關係為題材。

▲▼伊娃尤涅斯科執導《上流教慾》伊莎貝雨蓓、盧卡斯尤涅斯科。（圖／可樂電影）

▲▼伊娃尤涅斯科執導《上流教慾》呈現錯綜的四角關係。（圖／可樂電影）

▲▼伊娃尤涅斯科執導《上流教慾》伊莎貝雨蓓、盧卡斯尤涅斯科。（圖／可樂電影）

伊娃尤涅斯科找來24歲的親生兒子盧卡斯尤涅斯科演出，盧卡斯在《她媽媽的公主》中就已經嶄露過頭角，這次二度和伊莎貝雨蓓合作，大膽上演親暱、錯綜複雜的開放性關係戲碼，並在大銀幕有一段與影后深情浪漫的吻戲！

擁有姣好外表的盧卡斯尤涅斯科與另一位年輕女演員葛拉蒂亞貝露琪（Galata Bellugi）在《上流教慾》飾演一對年輕小情侶檔，尚未成年的2人過著天真爛漫且火辣的熱戀生活外，嚮往上流社會的紙醉金迷進而認識了一對中年夫婦，展開一段探索情與慾的神祕世界。錯縱又開放的性與愛頓時讓他們迷失了方向，最後當代前衛的4人行戀情將會如何發展？

《上流教慾》7月12日上映。

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上流教慾, 伊莎貝雨蓓, 伊娃尤涅斯科, 伊蓮娜尤涅斯科, 盧卡斯尤涅斯科

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