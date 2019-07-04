獨／郁方5歲遭家暴：想逃離這個家！　30年後逆轉嫁入豪門

記者蕭雅玲／台北報導

郁方出生貧困、暴力家庭，每天在擔心害怕環境下長大，35歲那年嫁入豪門「斐儷珠寶」陳家，因原生家庭與婆家環境落差太大，老公陳昱羲曾好奇問她：「當時怎麼沒有學壞？怎麼沒去酒店上班？」甚至問她：「為何沒去當落翅仔？」讓她哭笑不得說：「當落翅仔都要打扮漂亮，我連本錢都沒有，要怎麼當！」

▲郁方出生暴力家庭，但樂觀個性讓她勇於改變人生。（圖／記者張一中攝）

郁方日前出書《我的人生我來柔》，受訪時坦言自己的原生家庭出問題，媽媽得一肩扛起養五個小孩的責任，15歲國中畢業就被迫離家找工作，賺錢來養活自己，當時的她得一邊打工、一邊繳學費、一邊付房租、還要負責自己的生活費，每個月領到薪水就是得分成四等分，才有活下去的本能！身邊友人看到她在惡劣環境下長大，都會問她：「為何沒有學壞？」

請繼續往下閱讀...

▲郁方出書首談原生家庭。（圖／記者張一中攝）

而每次被問起這問題時她都心想：「我就是土包子一個，連學壞的本錢都沒有，要去哪裡學壞都不知道！」且那個年代又不像現在科技發達，「當時電視只有三台，連手機都沒有的年代要去哪裡學壞！」

因為從小在暴力的家庭長大，造就了郁方早熟的思緒，五歲那年自覺「這樣的環境不是我要的，甚至想過我是『投錯胎』，雖然媽媽說只養我到15歲，但我很早就想逃離這個家！」

▲郁方因原生家庭問題，五歲就想逃離家。（圖／記者張一中攝）

高一那年學姊知道她需要錢，便熱心要介紹工作給她，還跟她說：「妳要找工作嗎？有個工作真的很適合妳，明天放學帶妳去！」在學姊離去後郁方忍不住亂想，「她會不會帶我去酒店上班？她若帶我去酒店上班，我該不該接受？」後來隔天約好見面，學姊竟然帶她去鑽石的直銷公司。

▲郁方結婚13年過著幸福的日子。（圖／記者張一中攝）

她也說，2、30年前，台灣直銷蓬勃發展的年代，且學姊又是學生沒有人脈，所以只能來找學弟妹加入直銷，但要加入直銷得先付八千元買一顆鑽石，「我簡直快瘋掉想著，我連八百塊都籌不出來，怎麼付八千元去買一顆鑽石！」後來只能硬著頭皮婉拒學姊說：「我真的沒有錢！」