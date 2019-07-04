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楊千霈彌補自己沒有的手足情誼　為萌女與老公吵完架秒上床「做人」

記者蕭雅玲／台北報導

楊千霈目前懷二寶，日前她挺七月肚拍攝《嬰兒與母親》封面，分享該如何平衡工作與家庭？與懷孕又要帶娃寶的媽咪生活，帶給她什麼樣的挑戰呢？她表示，在生完娃寶後，就希望在娃寶1歲多時，讓她當姐姐，「停奶之後的兩個月，就懷孕了。」在預期之下喜迎第二胎的到來。

▲▼楊千霈。（圖／嬰兒與母親提供）

▲楊千霈日前挺七月肚帶萌女入鏡。（圖／嬰兒與母親提供）

為什麼會要這麼快就有第二胎，是因為「會想要兩胎近一點，所以希望一次辛苦完，不要隔幾年再輪迴一次。」加上她看見娃寶很喜歡找堂姐玩，每天回家第一件事，就是興奮的指著對門說要去找姐姐、哥哥。她注意到娃寶非常渴望跟小朋友一起玩，才決定「好吧，那就不要再拖時間了。」讓娃寶有玩伴。

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回憶當天還為了娃寶的事老公有些意見分歧，當晚躺在床上各說各話，老公想起那天剛好是她的排卵日，就決定打破意見分歧的僵局問她：「停！那現在到底要不要執行做人工作？」而被先生這樣一問，楊千霈也秒回說：「要！。」在這樣的狀況之下，寶妹就來了。

▲▼楊千霈。（圖／嬰兒與母親提供）

▲楊千霈懷胎七月即將在八月底、九月初喜迎第二胎。（圖／嬰兒與母親提供）

而在懷了二寶後，楊千霈也內疚說，對肚子裡的寶妹有點不好意思，因為在懷娃寶的時候，每天都會跟她講話，可是娃寶現在才剛學會走路，還會搖搖擺擺的，所以她現在整個關注度都是在娃寶身上，每天帶娃寶、陪娃寶一起成長，比較少和寶妹講話，也沒有幫寶妹拍什麼胎動影片，甚至連孕婦寫真都不想拍，完完全全以老大娃寶為主。

她透露，因自己是獨生女，從小到大沒有兄弟姊妹的經驗，很想知道手足情誼是怎麼樣，她也分享之前看的影片，片中妹妹有兩年沒有看到哥哥，在她畢業當天看到哥哥出現整個大哭，她看完感動到眼眶泛淚，但因為自己沒有這樣的經驗，因此她希望娃寶能有這樣的親情，而這也是她想為趕快生第二胎的原因，就是為了彌補自己沒有手足情誼。

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