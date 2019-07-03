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曖昧對象送回家Eason暖心舉止　招惹黑道留言：「大哥女人也敢動！」

記者蕭雅玲／台北報導

Eason（黃尹宣）日前上TVBS《女人我最大》錄影，感情生活已空窗兩年的他，被星座老師唐綺陽解析射手座下半年的戀愛運，不是大好就是大壞，大好就是跟林志玲一樣，馬上閃婚了！但他卻透露自己上半年的戀愛運普普，身邊友人都是「桃花運」，他卻是發生可怕事情，而招惹「桃花劫」上身！

▲▼Eason,黃尹宣。（圖／TVBS提供）

▲單身兩年的Eason曾因暖心招惹「桃花劫」上身。（圖／TVBS提供）

Eason提及，曾跟朋友一起去唱歌，其中有個女生跟他有莫名的默契，為了測試這個女生是否對自己也有好感，便點了一首男女對唱，果不其然，到了女KEY的時候，曖昧對象拿起麥克風唱歌，當下還暗爽想著：「這個中了！」因為對方喝督了，在結束後便貼心送該女生回家。

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沒想到那個女生因喝多了，所以走路時有點搖搖晃晃，Eason送她到家裡的大廳後，看著該女生自己上樓，當天Eason還以為會有進一步發展，孰料隔天早上朋友告訴他，那位女生在FB PO文表示，「昨天晚上到底發生甚麼事？我全身都是瘀青。」沒想到有朋友在底下留言：「是Eason送你回家的」，這句話把Eaosn害慘了。

因為Eason不知道該女生的前男友有黑道背景，而且沒有分乾淨，沒想到該女在FB Po文後，突然湧進超多小弟來留言「大哥的女人你也敢動」「你出門小心一點」，讓Eason覺得也太衰了吧。

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