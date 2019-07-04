李蒨蓉帶兒遊泰國　店員不賣酒給她原因曝光！　

記者蕭雅玲／台北報導

李蒨蓉日前帶著兩個兒子到泰國旅遊10天，不同於以往出國都是住度假村或星級飯店，為了讓兒子體會當地民情，這回特別選擇入住Airbnb。在泰國期間某天中午她與兒子一起去用餐，因天氣太熱，想點一杯白酒來喝，沒想到服務員竟然拒絕賣酒給她，當下覺得莫名其妙，「明明菜單有賣酒，為何不能點？」

▲李蒨蓉日前帶兩個兒子到泰國度假。（圖／艾迪昇提供）

後來兒子上網查詢，才知道原來泰國法律規定下午兩點到五點之間，各大餐廳、超市、商店都不可以賣酒，因自己疏忽沒有事先了解他們法令，「只覺得我點了一堆螃蟹、蝦等海鮮，又有很多菜，加上天氣很熱，想點一杯白酒來喝而已」，卻沒想到遭服務員的拒絕。又因為當天點餐的服務員英文沒那麼流利，在溝通不良的情況下，幸好網路發達，兒子上網查才化解這場烏龍。

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▲李蒨蓉在泰國為喝酒搞出烏龍事件。（圖／艾迪昇提供）

因為用餐時發生的烏龍事情，後來她經過便利商店或超市，都會特別留意店內的酒櫃，才發現便利商店或超市賣酒的地方，只要兩點一到，店員就會主動用布簾把酒櫃蓋起來。

▲李蒨蓉在泰國網美景點拍照都是由兒子掌鏡。（圖／艾迪昇提供）

而此行老公因工作忙碌，晚兩天才到泰國跟他們會合，某天一家人外出吃晚餐，用餐結束後李蒨蓉想去喝一杯，老公便體貼陪她去，沒想到到了酒吧門口保全竟要求看證件，她覺得很奇怪，「我都已經40歲，只是想喝一杯而已，為何還要看證件！」雙方溝通許久，保全突然講出的店名，與李蒨蓉想去的店名不一樣，後來她才發現原來自己搞烏龍，走到夜店而不是她想去的酒吧，所以門口保全才會要求她出示證件。



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