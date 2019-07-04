ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李蒨蓉帶兒遊泰國　店員不賣酒給她原因曝光！　

記者蕭雅玲／台北報導

李蒨蓉日前帶著兩個兒子到泰國旅遊10天，不同於以往出國都是住度假村或星級飯店，為了讓兒子體會當地民情，這回特別選擇入住Airbnb。在泰國期間某天中午她與兒子一起去用餐，因天氣太熱，想點一杯白酒來喝，沒想到服務員竟然拒絕賣酒給她，當下覺得莫名其妙，「明明菜單有賣酒，為何不能點？」

▲▼李蒨蓉。（圖／艾迪昇提供）

▲李蒨蓉日前帶兩個兒子到泰國度假。（圖／艾迪昇提供）

後來兒子上網查詢，才知道原來泰國法律規定下午兩點到五點之間，各大餐廳、超市、商店都不可以賣酒，因自己疏忽沒有事先了解他們法令，「只覺得我點了一堆螃蟹、蝦等海鮮，又有很多菜，加上天氣很熱，想點一杯白酒來喝而已」，卻沒想到遭服務員的拒絕。又因為當天點餐的服務員英文沒那麼流利，在溝通不良的情況下，幸好網路發達，兒子上網查才化解這場烏龍。

請繼續往下閱讀...

▲▼李蒨蓉。（圖／艾迪昇提供）

▲李蒨蓉在泰國為喝酒搞出烏龍事件。（圖／艾迪昇提供）

因為用餐時發生的烏龍事情，後來她經過便利商店或超市，都會特別留意店內的酒櫃，才發現便利商店或超市賣酒的地方，只要兩點一到，店員就會主動用布簾把酒櫃蓋起來。

▲▼李蒨蓉。（圖／艾迪昇提供）

▲李蒨蓉在泰國網美景點拍照都是由兒子掌鏡。（圖／艾迪昇提供）

而此行老公因工作忙碌，晚兩天才到泰國跟他們會合，某天一家人外出吃晚餐，用餐結束後李蒨蓉想去喝一杯，老公便體貼陪她去，沒想到到了酒吧門口保全竟要求看證件，她覺得很奇怪，「我都已經40歲，只是想喝一杯而已，為何還要看證件！」雙方溝通許久，保全突然講出的店名，與李蒨蓉想去的店名不一樣，後來她才發現原來自己搞烏龍，走到夜店而不是她想去的酒吧，所以門口保全才會要求她出示證件。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

羅志祥見村姑選手：妳要幹嘛？　音樂一下全場秒傻眼

推薦閱讀

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

正妹女星驚傳遭性侵槍殺！　「全裸陳屍橋下」路人嚇報警…揪離譜真相怒了

正妹女星驚傳遭性侵槍殺！　「全裸陳屍橋下」路人嚇報警…揪離譜真相怒了

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

《炮仔聲》演員梳化中「毛巾沒遮住」露點！　吳婉君PO出照片：都給你贏

《炮仔聲》演員梳化中「毛巾沒遮住」露點！　吳婉君PO出照片：都給你贏

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

宋仲基婚變「哥哥3舉動」洩端倪！　IG限時動態4個字暗譙

宋仲基婚變「哥哥3舉動」洩端倪！　IG限時動態4個字暗譙

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

蔡依林深夜私房照！往下看…掉出「渾圓翹臀」S曲線被看光

蔡依林深夜私房照！往下看…掉出「渾圓翹臀」S曲線被看光

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

小S大女兒登時尚雜誌！　13歲進化「高級臉」西裝穿上身超霸氣

小S大女兒登時尚雜誌！　13歲進化「高級臉」西裝穿上身超霸氣

台灣3空姐「白腿蛇腰」娜美身材辣翻！　日網噴血狂讚：千年難得一見美女

台灣3空姐「白腿蛇腰」娜美身材辣翻！　日網噴血狂讚：千年難得一見美女

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

正妹女星驚傳遭性侵槍殺！　「全裸陳屍橋下」路人嚇報警…揪離譜真相怒了

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

《炮仔聲》演員梳化中「毛巾沒遮住」露點！　吳婉君PO出照片：都給你贏

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

宋仲基婚變「哥哥3舉動」洩端倪！　IG限時動態4個字暗譙

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

蔡依林深夜私房照！往下看…掉出「渾圓翹臀」S曲線被看光

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李蒨蓉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 胡宇威2度受邀「登頂紐約帝國大廈」　中外旅客暴動求拍照
  2. 李蒨蓉帶兒遊泰國　店員不賣酒給她原因曝光！　
  3. 瑞瑪席丹首次售票演唱會！　倒數12天「終於完售了」
  4. 《寄生上流》有望翻拍好萊塢版！　CJ娛樂認：正在商談階段
  5. 馬俊麟爆偷吃王瞳「一次講清楚」：太太說我很不會做人！
  6. 郭書瑤「分手以綸」首露面　苦笑：人生會跟不同夥伴前進
  7. 230樁靈異案件塞爆第九分局！澎恰恰重啟「玫瑰之夜」：離奇程度堪比劇本
  8. 馬來西亞歌手「發4張粵語專輯」　出道10年：發國語專輯！
  9. 聖母院遭祝融成絕響！《出走巴黎》導演「視台灣為幸運地」
  10. 如花近況曝光！　狂被問感情...羞喊「人家追我比較多」：我愛鮮肉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366