餵小孩吃錯藥　阿Ben遭徐小可怒罵⋯結果離家出走

記者蕭雅玲／台北報導

阿Ben與徐小可結婚十年，婚後育有兩子一女，夫妻倆最近推出首本新書《我們一家都有「礙」》，探討夫妻經營之道和獨門親子教育法透露，兩人婚後經常為了小孩教育理念不一樣而吵架，還曾因為阿Ben半夜起床餵小朋友吃藥，結果在睡意間把兒子與女兒的藥弄錯，徐小可知道大怒，兩人因此而大吵，後來阿Ben還氣到離家出走。

▲阿Ben、徐小可帶兒子白開水一起宣傳新書《我們一家都有「礙」》。（圖／記者徐文彬攝）

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阿Ben表示，為了小孩教育吵架而離家出走數次，回憶第一次離家出走，「當時我很用力的甩了門之後，發現沒地方去，便到地下室的停車場晃，晃了2、3個小時，老婆也沒傳簡訊跟打電話給我，最後只好假借尿急回家。」

▲阿Ben、徐小可結婚近十年，堪稱演藝圈的模範夫妻。（圖／記者徐文彬攝）

徐小可也趕緊還原當天阿Ben離家後的情況，當時還狂摳他的手機，但他都沒接電話，等他回家後反問「為什麼都不接電話？」阿Ben尷尬回應：「我在地下室沒訊號。」讓徐小可哭笑不得。

▲阿Ben與徐小可聯手打造第一本書《我們一家都有「礙」》。（圖／記者徐文彬攝）

徐小可透露，阿BEN對孩子管教比較嚴格，婚後有了小孩，看到徐小可與岳父溺愛小孩就會感到不爽，「他認為小孩吃飯就是得專心吃，不允許小孩邊吃邊玩，或是飯粒掉滿桌！」有一次吃飯時兒子飯粒掉滿桌，阿Ben的臉立刻垮下來，後來岳父看了很心疼，還在半夜還到房間找了徐小可說：「你們吃飯有必要氣氛那麼凝重嗎？」那次之後阿Ben也慢慢調整自己的情緒，讓彼此的教育方式可以達到共識。