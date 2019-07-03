我要的是幸福的婚姻！徐若瑄「一個秘訣」和老公超甜蜜

▲徐若瑄：我寧可忙死也不要無聊死。（圖／VOGUE）

記者林映妤／台北報導

徐若瑄去年繳出《人面魚：紅衣小女孩外傳》亮麗成績，在家身兼女兒、妹妹、老婆、媽媽等家庭角色，在外是歌手、演員還有個碩士學位，忙死人不償命，她笑說：「忙死和無聊死，怎麼會有人選無聊死？無聊不是一件很無聊的事嗎，我是寧可忙死也不要無聊死。」

徐若瑄接受《VOGUE》專訪，「因為我所做的，都是我喜歡的事情，都讓我覺得很有趣；讀碩士是一件很好玩很有趣的事情，演員很好玩，音樂也很好玩，甚至做媽媽、做老婆我都覺得很好玩。而因為好玩，我會一直綻放自己的光芒，雖然累，但是我玩的很開心。」她說，我玩故我在。

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▲徐若瑄對婚姻有一套見解。（圖／VOGUE）

同樣的，徐若瑄對婚姻也有自己的見解。她想要一個幸福的婚姻，想要甜甜蜜蜜的白頭偕老，想要即使到了80歲，2個人還會手牽手的一起散步。

「我知道這其實是不容易的，2個不同個性的人要在同一個屋簷下相處，一定會碰到數不清的芝麻小事和大事。真正的關鍵是，不要因為這些生活上的枝枝節節，讓你們忘記了當初結婚是為了什麼。不願意溝通、退讓，導致狀況越糟。婚姻原本就是一種彼此的學習，既然我清楚我要的是一個幸福的婚姻，那麼體諒、調整、溝通，甚至退讓等等，當然就是必須的。」

她笑說：「例如，我發現老公好像在吃兒子的醋囉，我就要給他更多的care。」

▲▼徐若瑄認為在婚姻中體諒、溝通、退讓是基本的。（圖／VOGUE）

徐若瑄EQ很高，但不代表不會失控。她坦承，情緒管理是一種學習，「20幾歲時，有回我坐在工作人員的車子裡，當時的我因為工作人員沒有盡到他該盡的責任而感到非常非常憤怒，憤怒到車子停下來等紅綠燈時，就從車子裡奪門而出，現在回想來，如果是現在，我應該會用更成熟的方式處理吧！」

不要讓自己循環在抱怨的負能量中，不斷地抱怨代表你不去解決，而不去解決就不會有解決的能力，而你的人生，也不會快樂。終究，人生還是要快樂。

徐若瑄認為，當你清楚自己想要什麼，不想要什麼之後，你就會去思考並尋找屬於你自己的方法。

▲徐若瑄還想去挑戰劍橋的英文檢定。（圖／VOGUE）

近年除了擔任電影《孤味》的監製、讀完碩士班，她還將挑戰劍橋的英文檢定，「我一直想要把英文學好。」熱情擁抱並且創造，同時延續人生的豐富，徐若瑄或許很瘋狂，但她說，我喜歡這麼瘋狂的自己。