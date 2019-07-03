古天樂同學會大驚「大家頭髮都不見了」　得意：我的還在喔～

記者林映妤／台北報導

兩大影帝男神劉德華與古天樂共同合作《掃毒2 天地對決》，華仔為了電影上映將特地來台會影迷，7月12日晚上8點出席西門町國賓大戲院的映前活動，與粉絲面對面，機會超難得！此場的入場票券將於7月4日早上11點於華映娛樂官方粉絲團開賣。

片中華仔與古仔過往是20多年的好兄弟，談到兄弟情，古天樂透露目前還是和以前一班同學有聯絡，「兄弟之間是會有誤會，不開心，但時間久了，回頭看就會覺得當時不開心的其實是很小的事了。」他也難得透露和同學間的小趣事，「有同學拿了以前的照片來看，我一看嚇一大跳，怎麼現在大家頭髮都不見了啊！但我的頭髮還在喔！」

這回兩大男神針鋒相對，古天樂飾演小混混出身，因被好兄弟劉德華執行家法砍了手指，便決定成為超級反派大毒販，不僅個性火爆，行事更是兇狠，果然讓他一路爬了制霸香港毒界的第一毒梟。

請繼續往下閱讀...

古天樂在造型上也下了不功夫，除了留了小鬍子，還特別接了髮，在假裝自己是無辜商人時，還特別戴上金邊眼睛扮斯文，卻說出「斯文敗類」的話語，愛左擁右抱外國金絲貓，反派形象非常突出。

一場被外國美女環繞玩樂的戲碼，他聽到導演說要不同鏡位多拍幾次，搞笑說：「哇！那我不是很吃虧嗎？」逗得全場笑哈哈。但他的造型最搶眼的便是被劉德華砍了的斷指造型，劇組打造了一個酷又有型的義肢，「美術和導演討論了無數的斷指造型，選定了這個，讓觀眾很有新鮮感！」《掃毒2 天地對決》7月12日上映。