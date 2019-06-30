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瑤瑤白T路邊被拍「驚見渾圓亮點」！　網友定格看：好透～

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（郭書瑤）30日和魏蔓及一位女性友人到和平島公園遊玩，好友在社群網站分享合照，卻被眼尖網友發現她似乎穿了很薄的衣服，明顯透出深色內衣，讓不少粉絲羞紅臉直呼：「好透！」

▲▼瑤瑤白T路邊被拍「驚見渾圓亮點」！（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

▲瑤瑤的白衣服似乎有點透，隱約可見深色內衣和渾圓胸型。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

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魏蔓30日在Instagram曬出自拍照：「這樣防曬不會太誇張吧～！」只見她戴上草帽和墨鏡、穿著罩衫，準備迎接大太陽。對比一旁的瑤瑤，可以看到她紮起頭髮，身穿U字大挖空的白T恤，露出一大片雪白肌膚，似乎完全不怕被曬黑。

▲▼瑤瑤白T路邊被拍「驚見渾圓亮點」！（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

▲▼瑤瑤和魏蔓等友人到和平島公園。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

▲▼瑤瑤白T路邊被拍「驚見渾圓亮點」！（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

格外引起討論的是，瑤瑤今天穿的上衣似乎特別透，透到可以看到深色內衣，隱約可見渾圓胸型，若隱若現的性感讓不少網友直呼凍未條，下半身搭配紅色寬鬆長褲，簡單造型襯托出她的好身材。

事實上，郭書瑤最常被問「如何讓胸部長大？」對此，她曾分享最大關鍵來自於飲食，「不忌口吃任何食物」是最大重點，歸類出6大食物，第一，熱豆漿加蛋一口氣吃到2種不同的蛋白質。其次是海鮮，「長大後才知道它們含有鋅，會促進賀爾蒙，讓胸部up up。」接著是起司、乳酪、牛奶、優酪，這些都含有豐富的蛋白質。

▲▼郭書瑤養胸最大關鍵就是「飲食」。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

此外，郭書瑤也推薦吃雞腳、豬腳、豬皮、雞屁股、海參、黑白木耳，滿滿的膠質不但能補胸，還可以讓皮膚水嫩透亮。第5類食物就屬山藥、南瓜、蘋果、涼拌青木瓜絲、水蜜桃、奇異果、柳橙和葡萄等蔬果，「有的是含有膠質，有的是含有酵素能暢通乳腺」，不同食物助益也大不同。最後她會選吃腰果、核桃、芝麻、花生、夏威夷果、糖炒栗子，以補充優良的蛋白質，但要切記勿吃過量，否則很可能會上火。

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瑤瑤, 郭書瑤, 魏蔓

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