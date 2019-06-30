隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》日前飛往濟州島出外景，該集節目終於在29日首播，黃隊成員之一的Albee（范乙霏）在社群網站提醒粉絲記得收看，並曬出錄影當天和其他團員的搞怪合照，褲子太短的她讓不少網友驚呼：「快走光了啦！」

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▲Albee隔1年回歸《玩很大》！（圖／翻攝自Instagram／leoleo917、albeefin）



照片中，可以看到Albee和庹宗康、張立東、梁凱莉一致穿上迷彩外套，不同的是，她下半身搭配素黑激短褲，扭腰擺臀的動作似乎讓短褲又向上跑了一點，變得更短了，短到該邊、蜜大腿幾乎被看光。

▲Albee褲子穿太短直逼走光邊緣。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



穠纖合度的雪白美腿讓不少粉絲看得羞紅臉，許多人留言狂喊：「美鵝腿」、「這蜜鵝腿！」一旁的梁凱莉同樣穿上牛仔短褲，短到直逼腿根，雪白筆直長腿在鏡頭前全露，讓一票「腿控」觀眾大飽眼福。

▲梁凱莉（左起）、Albee、舒子晨、巫苡萱在這次節目中被封「濟州四美」。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



值得一提的是，這是Albee隔了近1年回歸《玩很大》，她2018年為了200集特別企劃使出渾身解數，沒想到在遊戲過程中，意外受傷造成腿骨分離，嚴重到必須要開刀休養，今年再度跟隨紅隊出外景，她自招：「#這次好像不小心有點是小廢咖#但我也是真的廢過咖#算是來復健。」

Albee IG全文：

我知道我知道金曲獎很精彩我也正在看

但十點玩很大在濟州島也很好看，

我們可以轉來轉去一下沒關係吧XD

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#這次好像不小心有點是小廢咖

#但我也是真的廢過咖

#算是來復健？