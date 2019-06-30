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「TOP 5星座」衰到9月底！　天蠍遇爛桃花、雙魚立刻有報應

記者潘慧中／綜合報導

2019年已經過一半了，你／妳今年過得好嗎？下半年還會更衰嗎？星座專家唐綺陽解密9月底前要更慎重行事的5個星座，「出了事情我們就反求諸己，檢討是否有做得不好的地方，怎樣把自己弄好就是一個禮物。」

▲▼「TOP 5星座」衰到9月底！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲唐綺陽公開9月底前凡事要小心的5個星座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

第3名是魔羯座，唐綺陽表示它的守護星9月前仍在逆行，「9月前真的就是凡事小心，不能僥倖，不要自找麻煩！」這段期間，多做了某些事很可能導致問題的發生，「平常心會讓你不好的運勢稍微減緩一些。」

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▲▼「TOP 5星座」衰到9月底！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大 ）

▲唐綺陽勸魔羯座別自找麻煩。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

天蠍座位居第2名，唐綺陽表示天蠍現在是很容易招來騙子和爛桃花的星象，由於海王星正走到表演宮位，往好的方面想，藝術產業人士會有很棒的表現，但也可能因此人紅是非多，「別人覺得你很夯，就會覺得你很好利用。」

▲▼「TOP 5星座」衰到9月底！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲天蠍座現在很容易遇到騙子和爛桃花。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

同樣位居第2名的是射手座，「9月前大好大壞！」唐綺陽表示射手是木星在守護，但木星正在逆行中，直到8月中才會順行，「在那之前就是最衰的時候！」

▲▼「TOP 5星座」衰到9月底！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲射手座9月底前大好大壞。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

雙魚座位居第1名，唐綺陽表示因為它的守護星正在逆行，所以會發生較多波折，「雙魚座本身命運就比較多舛一些，感情上也是，生活上也是，因為是逆行，所以會有立即的報應，就是說你不能碰運氣。」但也不用太難過，在木星十宮好運的加持下，得獎運和貴人運都很旺！

▲▼「TOP 5星座」衰到9月底！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲雙魚座千萬不要抱僥倖心態，因為會立刻遭到報應。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

同樣位居第1名的是水瓶座，唐綺陽透露它的守護星是天王星，3月開始移動已經出現很大的一個關卡，接著9月則是開始逆行，「不會是以前的事情再發生，可能是新的狀況，譬如說家裡又怎麼樣了或父母的健康這一類的，而且水瓶座遇到的都是不能啟齒的，有苦說不出或不太能跟別人分享的，因為事情都帶有一點秘密的特質。」

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