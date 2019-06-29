金曲獎／閃靈林昶佐一早還在跑選區！出門跟女兒預言：阿爸要去領獎

記者林奕如／台北報導

第30屆金曲獎最佳樂團由閃靈獲得獎項，時隔16年再度奪獎，林昶佐以立委身份上台領獎，他感謝母親，因為自己從小就很有意見，也感謝團員，他在後台受訪：「閃靈會一直走下去。」

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▲第30屆⾦曲獎最佳樂團閃靈，林昶佐：「閃靈會一直下去。」（圖／攝影中心攝）

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林昶佐後台受訪表示，今天早上還在忙選區的行程，到小巨蛋之後，跟大家一起聊天，很珍惜時間，「感謝音樂圈覺得我是音樂人。」他也感謝團員，「入圍的時候我最希望就是最佳樂團，團員花了很多時間一起去參與，我覺得閃靈會一直走下去，這樂團有自己生命力，不管團員去擔任什麼工作，走向新的人生步伐，這個團不會結束，是一個很神奇的事。」

▲第30屆⾦曲獎最佳樂團閃靈。（圖／攝影中心攝）

一早出門時，2歲女兒米魯問Doris要去工作嗎，她得獎想要說：「阿母得獎了。」林昶佐則說，有跟女兒說阿爸要去領獎，褓姆還問：「怎麼這麼篤定。」他改說：「阿爸要去看別人領獎，結果還是領獎了。」

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閃靈（ChthoniC）是一支台灣重金屬樂團，1995年成立於台北。曾在第14屆金曲獎獲得最佳樂團獎，這次再次獲得肯定，粉絲十足興奮。而這次推出專輯《政治Battlefields of Asura》，在今年金曲獎一口氣入圍年度專輯、年度歌曲、最佳台語專輯、最佳樂團、最佳音樂錄影帶、最佳作詞人獎等6獎，成為僅次於蔡依林、林憶蓮的第二贏家。

閃靈音樂的內容以台灣歷史神話與為背景，旋律編寫融合五聲音階與台灣小調、演歌。自2011年以來，融入二胡的樂器配置以表現悽美之聲成為他們的標誌，另外還運用嗩吶、獵首笛、尺八、箏、三味線等民俗樂器在重金屬音樂之中。

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