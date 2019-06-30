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金曲慶功／ØZI新人王High倒香檳！笑曝斷片糗事「馬桶水洗手」

記者林奕如／台北報導

ØZI勇奪金曲最佳新人，慶功宴上開心High倒香檳慶功，打算喝個不醉不歸，「只要站著就會有酒精」，他自豪酒量、酒品好，之前曾喝到斷片過，最誇張有一次在馬桶吐到睡著，手沾到嘔吐物，直接用馬桶水洗手。

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▲ØZI慶功宴。（圖／記者林敬旻攝）

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▲ØZI慶功宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲ØZI奪下最佳新人，開心倒香檳慶功。（圖／記者林敬旻攝）

這次入圍6項，奪下最佳新人，坐到典禮結束，錯失歌王，ØZI滿足表示：「我今天得到6項最重要一項，其他得獎的都是朋友得，真的很開心，Leo王很好！」這次上台領獎，直接和媽媽葉璦菱視訊，結束之後還沒有機會跟媽媽正式聊到天，「手機目前訊息炸裂，但有看到媽媽傳訊來說很棒。」

▲ØZI慶功宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲ØZI金曲慶功宴。（圖／記者林敬旻攝）

葉璦菱未到慶功宴，ØZI解釋：「我太了解媽媽，她很早睡。」據了解，葉璦菱準備送手錶禮物，他一聽到開心歡呼：「幾百年沒有收過禮物了。」被記者問自己有喜歡哪一個錶款，他仔細想想，之前相中一只黑水鬼手錶，價格約50幾萬，調皮笑說：「我現在講出來，我媽應該就不會買一個卡通手錶給我。」

▲第30屆金曲獎最佳新人,ØZI。（圖／攝影中心攝）

▲第30屆金曲獎最佳新人,ØZI。（圖／攝影中心攝）

▲第30屆金曲獎最佳新人ØZI。（圖／攝影中心攝）

22歲的他，自稱單身，被問有曖昧對象，他沒回應，只有聳聳肩，透露自己喜歡幽默、氣質好類型，他偏好「姐姐類型」，年紀大他10歲可以接受，「主要看其他整體氛圍。」得金曲後，他不擔心有壓力，「我做音樂本來就不是為了得獎，音樂人生這麼長，我不會有固定的音樂風格。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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