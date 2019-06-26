獨／《上癮2》確定在台灣拍！「2男躺大紅囍床」劇照外洩網瘋了

記者林奕如／台北報導

黃景瑜、許魏洲2016年主演《上癮》一夕爆紅，帶動陸BL劇風潮，但因為尺度關係，床戲進行刪減，之後全面下架，但風潮話題依舊。2年過去了，作者柴雞蛋在微博曝光一張「床照」宣布新戲開機，網友狂喜問：「《上癮》第二部？」柴雞蛋直接官宣：「第二部在台灣拍」。

▲黃景瑜、許魏洲主演BL劇《上癮》爆紅。（圖／翻攝《上癮》微博）

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第一部改編自網絡耽美小說《你丫上癮了》，黃景瑜、許魏洲當年都是新人，分別飾演顧海、白洛因，兩人同時就讀高二27班，後來成為繼兄弟，但依舊擋不住兩人好感，顧海霸氣告白，直接綁白洛因在床上激吻，金句也讓網友沸騰，包括「有病就趕緊吃藥。你就是那藥」、「我對你好啊，是因為我喜歡你。我跟你睡在一張床上阿，是因為我想上你。」

▲柴雞蛋宣布《上癮2》在台灣拍 。（圖／柴雞蛋微博）

破尺度BL情節在網路上爆紅，討論度激高，至今是經典神劇。2年過去了，作者柴雞蛋在微博曝光「床照」，2位男主角躺在大紅床上，有3台攝影機拍攝，讓不少網友瘋狂猜測，柴雞蛋直接回應：「我自己新創作的劇本。」新作品即將誕生，讓粉絲超級開心。

▲黃景瑜、許魏洲主演BL劇《上癮》爆紅。（圖／采昌國際多媒體提供）

柴雞蛋大學時開始在網路上連載小說，是著名的耽美小說作家，有好幾部戲改編她的著作，包括《逆襲》是根據小說《逆襲之愛上情敵》改編、《盛勢》是由小說《勢不可擋》改編。她在微博曝光側拍床照，也有粉絲推測可能在拍《鋒芒》，主角之一是韓東（被暱稱酷東東），因此也有網友問：「酷東東嗎？」柴雞蛋回：「快来了，别急。」吊足粉絲胃口。