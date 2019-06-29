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舒伯特、巴哈「重新復活」　強大震憾！美國第一夫人也力挺

記者林映妤／台北報導

描述紐約及柏林愛樂第一位女性指揮家安東尼婭布麗可（Antonia Brico）感人奮鬥歷程的音樂勵志電影《首席指揮家》獲選今年台北電影節放映。該片除將「史上最偉大女指揮家」充滿夢想、命運與愛情的傳奇人生搬上大銀幕，片中更讓舒伯特、巴哈、馬勒、德布西等音樂大師作品，藉她手中的指揮棒重新復活。

片尾一場美國第一夫人羅斯福女士，親臨演奏會打氣的戲激昂感人，被媒體讚嘆形容「強大震撼」，也讓布麗可曾為全球女性豎立音樂界成功典範的故事，今年更成為世界影壇及古典樂壇的焦點。

▲▼《首席指揮家》克莉斯汀德布恩（Christanne de Bruijn）。（圖／海鵬提供）

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▲▼《首席指揮家》克莉斯汀德布恩。（圖／海鵬提供）

▲▼《首席指揮家》克莉斯汀德布恩（Christanne de Bruijn）。（圖／海鵬提供）

這部勇奪荷蘭國際影展「最佳演技大獎」的勵志電影《首席指揮家》，描述「史上最偉大女指揮家」安東尼婭布麗可，如何在男性主導的古典樂壇聖殿嶄露頭角，並憑藉努力及毅力，成功打破時代桎梏、榮登史上第一位女指揮家的故事。

出身紐約貧寒家庭的她，從無名之輩到樂史留名的精彩人生，全在這部電影《首席指揮家》戲劇性地交織重現，全片劇情峰迴路轉、配以交響樂奔騰而出，高潮迭起、令人讚嘆。

荷蘭影后女主角克莉斯汀德布恩（Christanne de Bruijn），在片中為音樂界女性豎立成功典範，不僅讓電影雙雙獲得歐洲及美國的鼎力資助，她自己也以優異的表現，一舉榮獲荷蘭國際影展最佳演技大獎。

▲▼《首席指揮家》克莉斯汀德布恩（Christanne de Bruijn）。（圖／海鵬提供）

▲▼《首席指揮家》片尾震撼人心。（圖／海鵬提供）

▲▼《首席指揮家》克莉斯汀德布恩（Christanne de Bruijn）。（圖／海鵬提供）

女力爆表的《首席指揮家》由荷蘭女導演瑪利亞彼得斯（Maria Peters）根據真人實事改編並執導，片中燈光、布景及服裝十分考究，華麗重現眾聲喧嘩的紐約音樂圈，古典與現代交融的表演場景，以及充滿壯闊的大時代氛圍。

此外，該片更重金聘請「荷蘭廣播愛樂樂團」現場配樂，精彩演繹音樂大師舒伯特、巴哈、馬勒、德布西等經典之作，完美襯托主角布麗可的奮鬥歷程，尤其在全片最後，展現她指揮功力脫胎換骨的強大氣勢，為電影帶出高亢激昂的震撼結局，讓觀眾藉由該片見證古典樂壇女性時代的來臨。《首席指揮家》7月7日在台北電影節首映，7月19日全台上映。

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