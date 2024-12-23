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不只Kep1er！《紅白》國際嘉賓再＋1　韓國超人氣男團成員登台...興奮發聲

記者孟育民／台北報導

台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》將於114年1月5日（日）在台北小巨蛋盛大登場！繼上周才公開韓國人氣女團Kep1er將首登台，今（23）日再公布一組國際嘉賓，正是兼具顏值與實力的偶像韓團NU'EST成員白虎（BAEKHO）。白虎不僅喊話這次會帶來充滿能量的表演，更展現對dOnO們（粉絲名）的深厚情感，表示：「很高興能登上紅白舞台，當我在舞台上看到你們的時候，我總是非常開心，我會帶給大家滿滿的能量，請大家多多期待，也請dOnO們多多愛我吧！」

▲▼白虎。（圖／台視提供）

▲白虎將登上《2025超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／台視提供）

身為饕客的白虎透露對芒果冰和火鍋念念不忘，尤其是牛軋糖，更是要特別買回韓國慢慢享用，笑說：「這次還想嘗試新的美食，希望dOnO們能推薦更多好吃的給我！」除了音樂表現，白虎結實的肌肉與自律的生活態度也成為粉絲們的榜樣，他也大方分享維持身材的祕訣：「除了每天固定鍛鍊外，我也熱愛美食，但在有舞台表演的時候，會特別控制飲食。」

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▲▼ 韓國歌手白虎演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 白虎除了有好歌喉，身材也超好。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

談到新年必做的事情，白虎坦言雖然沒有特定的活動，但每年都會抱著「今年也要努力生活！」的信念展開新的一年，即將登上2025紅白舞台的他，透露為大家準備了一場療癒的演出，溫暖表示：「希望忙碌生活中的大家，能透過我的演出獲得滿滿正能量！」對於陪伴大家共度除夕夜也充滿期待：「很高興能與許多表演者一起參與演出，一同為生活增添歡樂！我已經迫不及待要感受紅白現場的熱情了！」

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Kep1er, 白虎, NU’EST, 2025超級巨星紅白藝能大賞, 紅白

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