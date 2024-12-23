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宋仲基秀女兒照片給記者看！語氣寵溺：很漂亮吧　混血洋娃娃五官認證

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男神宋仲基2023年初宣布娶英國妻凱蒂露易絲桑德斯（Katy Louise Saunders），同年6月得子，11月再喜得二胎女兒，他近日為了電影《波哥大：最後的機會之地》接受韓媒訪問，場上分享喜悅，才被問到女兒的相關問題，他就大方秀出小孩的照片，語氣全是寵溺：「是不是很漂亮。」拿出照片給在場記者看。

▲▼ 宋仲基近日韓媒聯訪，現場大方秀女兒照片給記者看。（圖／翻攝自宋仲基IG）

▲宋仲基近日韓媒聯訪，現場大方秀女兒照片給記者看。（圖／翻攝自宋仲基IG）

宋仲基近日為了宣傳電影《波哥大：最後的機會之地》接受訪問，甫現身就被問到最近女兒剛生的消息，他露出開朗笑容，化身為「女兒傻瓜」，語氣寵氣地說著：「要給你們看照片嗎？是不是很漂亮！」現場傳閱小孩的照片，據媒體敘述，女兒混血五官長得就像洋娃娃般精緻，小巧又可愛，外表非常出眾。

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▲▼ 宋仲基秀女兒照片給記者看！語氣寵溺：很漂亮吧　混血洋娃娃五官認證。（圖／翻攝自宋仲基IG）

▲▼宋仲基成為女兒傻瓜。（圖／翻攝自宋仲基IG）

▲▼宋仲基成為女兒傻瓜。（圖／翻攝自宋仲基IG）

沈浸在二寶爸的喜悅之中，宋仲基透露，「（女兒）剛出生的時候我有抱抱看，那種感覺真的跟兒子不太一樣，一輩子也忘不了」，小孩健健康康地成長著，老婆也有好好地恢復中，他也坦言妻子正在恢復中，沒辦法到電影院觀賞《波哥大：最後的機會之地》，「她打算之後再去看」。

而他現場傳閱女兒的照片，事實上，過去第一胎兒子出生時，他也有跟記者分享兒子的照片，「小孩出生了，責任感真的就會越大」，他這次同樣公開女兒的照片，自虧：「我現在心情就是很想炫耀一下女兒，太不知分寸了，真的抱歉。」全場笑出聲來。

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