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統神凌晨列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

記者田暐瑋／綜合報導

《拳上2024》之戰落幕，網紅「統神」張嘉航對上「蹦闆」呂育銓，雙方打好打滿6回合，最終評審判定蹦闆獲勝，統神對此結果相當不滿，對裁判的判決感到不服氣，指出多處判決不公，希望拳擊界的專家能夠幫他評評理，並附上比賽的完整影片供大家檢視。

▲統神。（圖／記者黃克翔攝）

▲統神對決蹦闆輸了。（圖／記者黃克翔攝）

統神23日在臉書發文，直言雖然願意接受失敗，但仍對比賽結果不滿，過程中有14次的判決都讓他認為很不公平，「這個主裁判非常非常非常的誇張！」提到蹦闆在比賽中出現多次頭部幾乎低到腰際的動作，裁判卻沒有給予警告，相反地，他在第9回合的9分32秒第一次低頭時，立刻受到了警告。

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統神表示，在比賽中多次攻擊到蹦闆無法還擊，但裁判並未讓對方扣分，「請問拳擊比賽這麼多，有哪一場可以這樣子輸出的？請問有主裁判可以這樣判的嗎？是不是有接到什麼指令？我真的很懷疑。」包括尼克星、鐘培生和生可可等人，都認為他才是實際上的贏家，希望拳擊界的專家能夠幫他評評理，並附上比賽的完整影片。

▼統神、蹦闆出席拳卡司發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲統神、蹦闆。（圖／記者林敬旻攝）

統神臉書全文：

各位 現在是凌晨5點30 但是我有些話不吐不快
再打完比賽後 我其實雖然不服氣不認同裁判的判決 但我也願意接受我的失敗 直到有越來越多人包刮我聽到的尼克星 鐘培生生可可 都覺得我是贏的
直到 沒錯 我剛剛凌晨12點在直播的時候 我完整復盤了我的賽事 我覺得這場賽事除了判我55:59的邊裁判以外(等於我6回合輸了5回合) (我自己自認我1246回合都贏3小贏或平手5輸)這個主裁判非常非常非常的誇張 從8秒開始蹦闆吃到我一發右鉤拳頭就一直過低 58秒也是非常低 2:20也是
第2回合誇張的開始了4:48秒頭幾乎低到我的腰際然後頭還看地板裁判也不警告5:38秒也是 吃到拳之後頭看地板非常明顯6:08也是6:20也是8:40也是9:18也是結果9:32秒我第一次低頭裁判馬上警告我10:26也是
第4回合15:04
第5回合17:48我頭低一點直接抓
第6回合2330這邊有夠誇張 頭一直靠在我身上低到看地板完全在上面亂揮 我這樣完全沒辦法攻擊頭低到都快舔到我了 這樣裁判也不扣分??請問拳擊比賽這麼多 有哪一場可以這樣子輸出的?
我是說真的 我真的是來打拳擊的 對面這樣頭低低靠在別人身上ˇ不知道看地板還是在看什麼亂揮這樣難道就是你們說的有效打擊???
我看了不知道多少場比賽 沒看過有人這樣打過的 這樣最後判我輸??
更不要說我有N波打到蹦闆無法還擊 蹦闆一次都沒有
我真的覺得很可笑 我發這個文章對你們可以認為我是來討拍的 但是復盤完我真的很生氣 很不爽 比賽的時候沒辦法注意 看復盤的時候我真的非常生氣 希望有更多拳擊界的大老或專家幫我評評理 請問有主裁判可以這樣判的嗎?是不是有接到什麼指令?我真的很懷疑
附上我看VOD的影片跟完整影片請大家來評評理
最後要跟我鄰居道歉一下 我真的太生氣了 導致影響住區安寧 抱歉

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