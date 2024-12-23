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雷／《九重紫》大結局放送2分鐘彩蛋！網笑認1畫面「致敬周星馳」

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《九重紫》昨日（22）播出付費搶先看大結局，獲得不少好評。該劇是執導微短劇出身的曾慶傑首度擔任長劇導演，故事從重生宅鬥到宮廷權謀，大結局打破近年陸劇愛拍開放性結局的風潮，還放送彩蛋，網友笑讚彩蛋劇情致敬了周星馳電影。

▲▼《九重紫》大結局放送2分鐘彩蛋。（圖／翻攝自微博）

▲《九重紫》大結局放送2分鐘彩蛋。（圖／翻攝自微博）

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《九重紫》描述女主角竇昭重生回到小時候，儘管想要改變前一世的遭遇，但是仍會發生相同的事件，為此需要付出更大的勇氣與力量，才有機會改變時局。而她這一世與宋墨成婚，夫妻共同面對既定的命運，關鍵時刻做出不同於前世的選擇，後來共同守護王朝的和平，宋墨終於為定國公雪冤，夫妻獲一世團圓，並生下一個女兒。

▲▼《九重紫》大結局放送2分鐘彩蛋。（圖／翻攝自微博）

▲《九重紫》描述竇昭重生，重遇宋墨，兩人展開復仇宅鬥到宮廷權謀，夫妻生死相守的過程。（圖／翻攝自微博）

完結篇播出片尾曲別急著關掉，在片尾曲播完後，劇集還悄悄放送一個2分多鐘的彩蛋。竇昭與宋墨的女兒「憐君」又遇到了贈書老爺爺，但是她表示已經從娘親聽過故事，已經不稀罕，老爺爺繼續推銷，拿出《十重紫》、《十一重紫》，每一本都有不同結局，問女孩想不想看其他結局？最後小女孩露出好奇的表情，全劇正式畫下句點。

▲▼《九重紫》大結局放送2分鐘彩蛋。（圖／翻攝自微博）

▲▼《九重紫》大結局放送2分鐘彩蛋。（圖／翻攝自微博）

▲《九重紫》大結局放送2分鐘彩蛋，小女孩遇到贈書老爺爺。（圖／翻攝自微博）

而網友將這段當作大結局彩蛋，且推測是致敬周星馳電影《功夫》。《功夫》片中也有一段戲是拿出《獨孤九劍》、《一陽指》《九陽神功》、《降龍十八掌》、《千手神拳》的名場面。網有笑讚「無厘頭和星爺《功夫》一脈相承，笑岔氣了」、「創意滿滿，致敬經典，這樣的彩蛋太驚喜了」、「這彩蛋太會了」。

▲▼《九重紫》大結局放送2分鐘彩蛋。（圖／翻攝自微博）

▲▼《九重紫》大結局放送2分鐘彩蛋。（圖／翻攝自微博）

▲老爺爺贈書鏡頭，網友認出是致敬周星馳《功夫》。（圖／翻攝自微博）

▲▼《九重紫》大結局放送2分鐘彩蛋。（圖／翻攝自微博）

▲《九重紫》在小女孩的好奇思考表情下正式完結。（圖／翻攝自微博）

《九重紫》在大陸串流平台「騰訊」創下站內熱度破30000的數字，且陸網認為，該劇在沒有強大明星號召粉絲動員下，仍能創下平台爆劇等級的觀看數字，被視為12月最強的古偶黑馬。

▲▼《九重紫》大結局放送2分鐘彩蛋。（圖／翻攝自微博）

▲《九重紫》熱度破3萬，同時被陸網視為古偶黑馬。（圖／翻攝自微博）

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