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華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如繼往豪氣

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺為主播出身，轉戰主持《全民星攻略》、《全明星運動會》等節目的表現亮眼，能力備受肯定。最近適逢尾牙季，日前剛主持完股王信驊科技的活動，她最近又受邀擔任華碩尾牙的主持人之一，一看到頭獎就忍不住直呼「也太扯」！

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲▼蔡尚樺和黃豪平搭檔主持華碩尾牙。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

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蔡尚樺21日在社群網站坦言，由於就讀政治大學期間曾在華碩實習，因此主持該公司的尾牙時，有種回娘家的感覺，不只這樣，「董事長還是一如繼往的豪氣！」

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲蔡尚樺大學時期曾到華碩實習。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

至於獎項內容，蔡尚樺透露董事長除了狂送好幾包50萬現金、5台車子，「頭獎還是BMW X3也太扯啦！！！！」更令她開心的是，最愛的天團八三夭居然是表演嘉賓，「邊工作能邊聽演唱會有夠幸福！」

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲▼蔡尚樺開心能一邊主持一邊聽八三夭唱歌。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

照片中，可以看到蔡尚樺放下一頭及胸長直髮，身穿一襲黑紅色漸層長洋裝，相當映襯她的雪白膚色，低胸剪裁辣露豐滿北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺，裙襬開衩設計若隱若現出美腿。

蔡尚樺IG全文：

連莊主持華碩尾牙
大學就在華碩實習有種回娘家的心情～
董事長還是一如繼往的豪氣
除了狂送好幾包50萬現金和五台車子
頭獎還是BMW X3也太扯啦！！！！
最開心的是有我最愛的天團八三夭
邊工作能邊聽演唱會有夠幸福
#你們聽過最狂的頭獎是什麼
#尾牙最想看到哪些歌手
#每次搭檔老同學豪平都最安心

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