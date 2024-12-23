ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

統神女員工「賽後遭攻擊受傷」發聲了！　親曝傷勢：無法理解隨意打人

記者黃皓瑋／綜合報導

《拳上2024》網紅統神、蹦闆的對決於21日晚間登場，雙方激戰6回合後由蹦闆勝出，然而賽後統神經過蹦闆休息室外時，卻遭到黑衣人嗆聲、毆打，連挺身擋在統神前方的職員「安安」也遭殃，更傳出傷勢比統神更嚴重。事發數小時後，安安也發文親吐心聲，引發網友關切。

▲統神比完拳賽以後，又遭到打頭。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲統神（左）比完拳賽以後，遭到黑衣人攻擊。（圖／記者蘇晟彥攝）

安安昨（22日）凌晨在Threads發文，透露自己已經驗傷完回到家中，並坦言直到發文當下「頭還是很暈」。對於這場意外，她也直言「永遠無法理解隨意毆打別人的人的思想」，期望司法站在正義的一方。貼文一出讓許多網友為她抱不平，紛紛留言為她打氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼統神公司職員安安發文。（圖／翻攝自IG／woshiananshiwo）

▲統神公司職員安安也在衝突中遭波及受傷。（圖／翻攝自IG／woshiananshiwo）

回顧整起事件，統神在完賽後因不滿判決，於會場公開質疑比賽不公，其後離場準備受訪，不料在經過蹦闆休息室外時，對方支持者疑似認為統神「輸不起」，因而與他發生衝突，期間統神頭部遭到攻擊，安安也在過程中受傷。隨後蹦闆親上火線，坦言黑衣人是他的朋友找來造勢的人，他澄清「這場賽事已經結束了，我不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事」，但也坦言沒有第一時間阻止衝突，對此向《拳上2024》主辦方、統神及社會大眾致歉。

在 Threads 查看

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

推薦閱讀

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如繼往豪氣

華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如繼往豪氣

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

酷炫親自回應了！孫生爆找14歲網紅開房　女方氣炸轟：噁心死了

酷炫親自回應了！孫生爆找14歲網紅開房　女方氣炸轟：噁心死了

統神凌晨列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

統神凌晨列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

唐綺陽運勢／天蠍「改變命運的貴人」出現了！魔羯朋友變情人❤️

唐綺陽運勢／天蠍「改變命運的貴人」出現了！魔羯朋友變情人❤️

楊晨熙爆料「生日錢蛋糕被尪花掉」　新婚一年AA制心聲全說了

楊晨熙爆料「生日錢蛋糕被尪花掉」　新婚一年AA制心聲全說了

蹦闆《拳上》打贏統神　陳沂發文疑偷酸：一直低頭什麼打法？

蹦闆《拳上》打贏統神　陳沂發文疑偷酸：一直低頭什麼打法？

好萊塢女星外套大開「裡面完全沒穿」　中路全空露出傲人美胸！

好萊塢女星外套大開「裡面完全沒穿」　中路全空露出傲人美胸！

Vicky哭了：改變不容易！　捲佔位風波首鬆口心情

Vicky哭了：改變不容易！　捲佔位風波首鬆口心情

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如繼往豪氣

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

酷炫親自回應了！孫生爆找14歲網紅開房　女方氣炸轟：噁心死了

統神凌晨列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

唐綺陽運勢／天蠍「改變命運的貴人」出現了！魔羯朋友變情人❤️

楊晨熙爆料「生日錢蛋糕被尪花掉」　新婚一年AA制心聲全說了

蹦闆《拳上》打贏統神　陳沂發文疑偷酸：一直低頭什麼打法？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

統神, 蹦闆, 拳上2024

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「國民妹妹」川島海荷閃電結婚！老公是奧運帥哥泳將…結婚照閃瞎
  2. 肖戰電影《射鵰英雄傳》出現台灣男星！　曾在《青蛇》演許仙
  3. D社槓上宋旻浩！同梯出面指控「他有藝人特權」：當兵躺著玩電玩
  4. 林哲熹突裸身與姐姐們共浴！　嚴藝文「竄逃躲角落」嚇瘋：不要鬧了
  5. 不只Kep1er！《紅白》國際嘉賓再＋1　韓國超人氣男團成員登台...興奮發聲
  6. 酷炫親自回應了！孫生爆找14歲網紅開房　女方氣炸轟：噁心死了
  7. 王仁甫16歲兒「被拍高中近況照」！五官遺傳神基因 千人驚：越大越帥
  8. 演化療血癌病友…黃冠智即興台詞全場笑翻　力挺《計程車行》導演
  9. 宋仲基秀女兒照片給記者看！語氣寵溺：很漂亮吧　混血洋娃娃五官認證
  10. 統神女員工「賽後遭攻擊受傷」發聲了！　親曝傷勢：無法理解隨意打人

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366