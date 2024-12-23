統神女員工「賽後遭攻擊受傷」發聲了！　親曝傷勢：無法理解隨意打人

記者黃皓瑋／綜合報導

《拳上2024》網紅統神、蹦闆的對決於21日晚間登場，雙方激戰6回合後由蹦闆勝出，然而賽後統神經過蹦闆休息室外時，卻遭到黑衣人嗆聲、毆打，連挺身擋在統神前方的職員「安安」也遭殃，更傳出傷勢比統神更嚴重。事發數小時後，安安也發文親吐心聲，引發網友關切。

▲統神（左）比完拳賽以後，遭到黑衣人攻擊。（圖／記者蘇晟彥攝）



安安昨（22日）凌晨在Threads發文，透露自己已經驗傷完回到家中，並坦言直到發文當下「頭還是很暈」。對於這場意外，她也直言「永遠無法理解隨意毆打別人的人的思想」，期望司法站在正義的一方。貼文一出讓許多網友為她抱不平，紛紛留言為她打氣。

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▲統神公司職員安安也在衝突中遭波及受傷。（圖／翻攝自IG／woshiananshiwo）



回顧整起事件，統神在完賽後因不滿判決，於會場公開質疑比賽不公，其後離場準備受訪，不料在經過蹦闆休息室外時，對方支持者疑似認為統神「輸不起」，因而與他發生衝突，期間統神頭部遭到攻擊，安安也在過程中受傷。隨後蹦闆親上火線，坦言黑衣人是他的朋友找來造勢的人，他澄清「這場賽事已經結束了，我不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事」，但也坦言沒有第一時間阻止衝突，對此向《拳上2024》主辦方、統神及社會大眾致歉。