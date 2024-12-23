王仁甫16歲兒「被拍高中近況照」！五官遺傳神基因 千人驚：越大越帥

記者潘慧中／綜合報導

季芹與王仁甫結婚超過10年，育有一對兒女，不時會與粉絲分享家庭生活。她近日便在社群網站上傳16歲兒子YAYA的近況照，結果吸引不少網友留言直誇：「越來越帥耶！芹仁家的基因太好！！」

▲YAYA已經16歲了。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



照片中，可以看到YAYA身穿黑色襯衫和長褲，搭配灰色西裝外套，展現青春又帶點成熟的氛圍。他腳上則穿著黑色運動鞋，注入一絲休閒風格，既不失正式感，又保留了年輕人的活力。

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▲▼YAYA參加學校的聖誕節活動。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



季芹有感而發地說，她從來沒缺席過小孩學校的重大活動，「今年我第一次缺席了」，但始終心繫於在台灣的YAYA。看著兒子參加學校聖誕節活動的照片，「這笑容你一定玩得很開心，媽媽心與你同在喔！」

▲▼王仁甫、季芹全家人感情非常緊密。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



YAYA近況照讓不少網友直誇長得很帥，吸引破千人按讚留言「兒子深深的酒窩跟仁甫哥一樣」、「有仁甫哥年輕時的影子」、「越大越帥」，季芹看完則低調說謝謝。