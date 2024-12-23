林哲熹突裸身與姐姐們共浴！　嚴藝文「竄逃躲角落」嚇瘋：不要鬧了

記者孟育民／台北報導

實境節目《老少女奇遇記》第二季由楊貴媚及謝汶芳擔任節目總製作人，與影后閨蜜鍾欣凌與嚴藝文，一同跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」三高主持人。節目於昨（22日）播出第五集，三位姐姐與小鮮肉林哲熹跟著「熊好生活」網站創辦人木庭小姐在熊本有一場小型偽員工旅遊，木庭小姐還身兼司機帶大家遊覽熊本。





▲林哲熹現身《老少女奇遇記2》。（圖／「桂田文化藝術基金會、桂田文創」 提供）

三位姐姐們也體驗了山鹿溫泉的櫻湯，舒服到嚴藝文說：「等下你們先回去，我睡在這裡。」楊貴媚還意外露出性感蜜桃臀，正當姐姐們泡的正舒服的時候，小鮮肉林哲熹突然進來要跟姐姐們泡男女混浴，讓嚴藝文害羞地大喊：「不要鬧了好不好！」

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三位姐姐們集體逃竄到浴池的角落，鍾欣凌還讚賞林哲熹：「你身材很好欸。」嚴藝文事後也分享：「當初在換浴衣的時候製作單位就有說哲熹會來，我就大喊不要吧！也太奇怪，我眼睛要放哪裡？他上半身就裸體，但不盯也有點假。」林哲熹很委屈地說：「我以後會慎重考慮這一類的要求，因為我一進去就被藝文姐罵說太配合了。」

▲▼嚴藝文驚見林哲熹裸上身共浴，害羞大喊。（圖／「桂田文化藝術基金會、桂田文創」 提供）

另外，「熊好生活」網站創辦人木庭小姐分享自己與台灣的邂逅：「因為之前在泰國生活的時候，接受到很多泰國朋友的幫助，所以回到日本之後也想幫助在日本的外國人。」他回顧熊本大地震距離現在經過約八年，哽咽地說：「對於當時發生的事情，其實日本人都記得，很感謝當時台灣第一個伸出援手。」

▲為報熊本地震災情雪中送炭之恩，日本人創網站「熊好台灣」助台人在熊本安心定居。（圖／「桂田文化藝術基金會、桂田文創」 提供）

拍攝時木庭小姐竟然從沒到過台灣旅遊，但卻為了想要讓日本人更了解台灣真正的文化，也希望能幫助到想在熊本發展、工作的台灣人能在熊本安心定居，而創立了「熊好台灣」網站，拍攝時三位姐姐們跟木庭小姐相約一起在台灣觀看首播，而木庭小姐也如約於節目首播當日抵達台灣與三位主持人一同在高雄觀看試片會。