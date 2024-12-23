演化療血癌病友…黃冠智即興台詞全場笑翻　力挺《計程車行》導演

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《血．拾人生》由唐在揚擔任製作人，集結了宋偉恩、魏蔓、張睿家、李維維、林思廷、安俊朋、何思靜等高顏值的卡司。《血．拾人生》全劇十二集，於23日上檔全球首映。

▲《血．拾人生》即將播出。（圖／大愛電視提供）



導演黃常祚拍攝《華麗計程車行》在今年的金鐘獎得到六項提名，劇中跟演技派新生代演員黃冠智合作，最新力作《血．拾人生》也力邀黃冠智在劇中特別演出，飾演血癌病患「游子豪」，在第二集中，跟飾演「朱頤」的宋偉恩，兩人在在醫院相識，雖然只是短暫相遇，但子豪面對疾病始終樂觀的性格，影響著朱頤。

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▲黃冠智特別演出《血．拾人生》。（圖／大愛電視提供）

導演跟黃冠智說「可以多講一些幽默搞笑的話讓朱頤笑出來，以此建立角色間的友情」。在一場和朱頤初次見面的戲中，兩人聊到彼此的健康狀況，以及後面的治療規劃，朱頤擔憂地說著接下來要開始進行「化療」了，游子豪立刻接著說「這樣我們以後就有更多『話聊』了」。這場即興出來的台詞，不但讓宋偉恩笑出來，連拍戲現場的所有劇組人員也全都哄堂大笑，大家都佩服黃冠智的機智反應。

▲黃冠智特別演出《血．拾人生》。（圖／大愛電視提供）

《血．拾人生》是黃常祚第一次接拍大愛劇，用獨有的美學視角拍攝出的影集，他的註腳是「有歡樂，有感動，有傷悲，面對所愛的人離開，多少有不捨，但我們誰不是在面對死亡這個議題呢？如果換成我們需要被幫助呢？」。

▲黃冠智特別演出《血．拾人生》。（圖／大愛電視提供）

何思靜提到導演在拍戲過程中大膽嘗試，做了一份配樂歌單，每一場戲開拍前，在片場先放音樂，張睿家立刻說「讓我們可以快速的進入到每一場的狀態裡面」，庹宗華也有感而發的補了一句「他的細膩又再一次呈現了」。

▲《血．拾人生》即將播出。（圖／大愛電視提供）