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楊晨熙爆料「生日錢蛋糕被尪花掉」　新婚一年AA制心聲全說了

記者王靖淳／綜合報導

女星楊晨熙去年11月嫁給建商男友，今年4月生下女兒「小龍女」，如今生活幸福美滿。最近她上節目《小姐不熙娣》談論與老公的金錢分配方式，除了透露兩人婚前婚後都是AA制之外，同時也爆料對方某年把送她的生日禮物現金花掉的小故事，讓主持人小S聽完後忍不住吐槽：「你們的婚姻怎麼能走到現在啊？」

▲▼楊晨熙。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲楊晨熙上節目分享夫妻金錢觀。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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楊晨熙透露，之前有朋友提醒她「怎麼錢都還是自己付」時，她才意識到似乎該讓老公分擔一些責任。她提到，有次產檢費用高達3萬元，當她告訴老公時，他一度被價格嚇到，甚至忍不住問：「以後每次產檢的價錢都是這樣子嗎？」最終老公還是負擔費用，但她仍不禁感慨：「好像生小孩是我一個人的事情。」

▲▼楊晨熙。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲楊晨熙透露老公把送她的禮物花掉。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

楊晨熙進一步分享，老公的個性是需要明確告知才會主動付費。她舉例，女兒剛出生時去打預防針，兩人協議由老公負擔醫療費用，但那次疫苗費用卻先由她支付，之後對方要求提供帳號時，她因忙碌一時忘了追討，直到過了一段時間才提起此事，沒想到老公竟對她說：「這筆錢就當作妳對小孩的愛。」

▲▼小姐不熙娣（圖／翻攝自Facebook／小姐不熙娣）

▲小S問楊晨熙有沒有後悔結婚。（圖／翻攝自Facebook／小姐不熙娣）

此外，楊晨熙回憶，有一年老公特別準備一個用錢做成的蛋糕作為禮物，上面放有現金6000元，不過在過了一兩年後，老公問她「怎麼都沒把蛋糕上的錢花掉？」為此她直言：「那是你送我的禮物，我沒有窮到說要把禮物上的6000花掉。」當時老公聽完後笑稱，如果不花的話他會幫忙花掉，讓楊晨熙以為這只是一句玩笑話。

▲▼楊晨熙。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

▲楊晨熙。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

楊晨熙表示，某天她回家發現蛋糕上的現金不翼而飛，才驚覺老公並非隨口說說。她透露，老公後來坦承已將那6000元拿去繳保險費。為此，主持人小S聽完後都忍不住驚呼：「你們的婚姻怎麼能走到現在啊？」

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