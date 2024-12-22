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范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

記者黃庠棻／台北報導

藝人范少勳日前舉辦媒體茶敘，大方宣布老婆懷二胎的消息，即將升格二寶爸的他，談到女兒滿口都是育兒經，可以看得出他平時花了許多時間在跟小孩相處，不過談到大女兒時也透露了自己的擔憂，原來大寶「小哺」的一隻手上佈滿了胎記。

▲范少勳。（圖／青春期影視提供）

▲范少勳即將升格二寶爸。（圖／青春期影視提供）

范少勳日前舉辦年末茶敘，一開始就開心宣佈喜訊，透露老婆已經懷上第二胎，並將在2025年一月底產下二女兒，小名取叫「小噘」，是個水瓶座的寶寶，笑說自己住在「女兒宿舍」，尤其是太太屬龍、大女兒屬虎，二女兒又屬龍，他個人則是屬雞，直呼「我就是最弱的那一個」。

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▲范少勳。（圖／青春期影視提供）

▲范少勳即將升格二寶爸。（圖／青春期影視提供）

談到大女兒，范少勳表示小孩身上有一只手佈滿了胎記，直呼「面積很大，像半甲，連手指上都是」，平時的時候是紅色，天氣冷的時候還會變成紫色，他開始發現女兒會偷偷在意身上的胎記，偶爾會下意識地拉衣服遮住手臂，讓他看了相當心疼。

▲范少勳。（圖／青春期影視提供）

▲范少勳透露大女兒手上有大面積的胎記。（圖／青春期影視提供）

對此，范少勳之前陪伴大女兒「小哺」一起看了一部有關章魚的紀錄片，由於章魚也會變色，小孩變認為自己像章魚一樣，也讓他有了機會教育的好時機，慢慢地告訴對方「胎記是爸爸、媽媽送給妳的禮物」，女兒才逐漸改變了心態。

▲范少勳。（圖／青春期影視提供）

▲范少勳透露大女兒手上有大面積的胎記。（圖／青春期影視提供）

此外，范少勳因為拍攝了電影《火宅之犬》，接觸了小孩的心理諮商，拍戲的過程中，也藉機跟機構了解女兒面對「胎記」的心理狀態，他表示自己因為拍攝該片有了許多不同的收穫，能夠更有同理心跟小孩互動，更感受到誇獎對於小孩的重要性，並了解到如何降低小孩的敏感度。

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