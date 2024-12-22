張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）今（22日）在台北大巨蛋進行第二天的演唱會，前一晚的勁歌熱舞讓不少歌迷回味不窮，阿妹本人也笑說：「我使出全身的力氣，其實我每次演出我都沒在管下一場，所以今天把最美好最熱情最用力的都給你們，昨天也是一樣。」雖然全身痠痛，但今天彩排一站上台就又恢復元氣，「一上台又看到你們，聽到你們的聲音就太嗨了，好像昨天完全沒唱過。」

▲張惠妹今晚進行第二場大巨蛋演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

不過天后昨晚下班後，巡網發現一個狀況，讓她忍不住說：「很氣，很氣！」阿妹說，她昨天卸完妝後看了一下網路的反應，「其實都還蠻可愛，真的很開心大家喜歡這演唱會。」隨後她話鋒一轉：「親愛的你們一定要知道，就是任何人，只要是人，只要你的角度是這樣拍（仰角），都不會很好看！」讓全場歌迷笑翻。

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阿妹昨天走到長50公尺的延伸舞台和歌迷近距離互動，有不少粉絲因難得可以這麼近看到天后，紛紛拿起手機狂拍，但阿妹說：「很醜的那個刪掉好不好？我昨天真的有看到，你們手機就在這邊欸，很氣很氣！」隨後她笑說：「我喜歡跟你們接近，但是不好意思，很醜的拿掉好不好，可以嗎？」相當直率又可愛。