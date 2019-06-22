長榮地勤太暖！　她心疼還原…「忙3小時沒停過」：累壞還是強撐微笑服務

記者田暐瑋／綜合報導

長榮罷工第3天，第一線服務地勤的「血汗輪班」仍舊持續，知名作家兼主持人劉軒一家也是受災戶，妻子Cardin因為航班取消，直接到機場櫃檯尋求地勤協助，而長榮地勤態度客氣有耐心，整整3個小時都沒停下來替她解決問題，更心疼地勤被部分乘客當成出氣包，希望外界能多給辛苦的地勤鼓勵，用平和的方式化解這次危機。

劉軒妻子Cardin在臉書表示，一家人飛往紐約的航班因罷工取消，她親自到機場櫃台，把自己的訴求和顧慮客氣地告知長榮地勤人員，希望對方能給予協助，一開始她遇到的2位男性客服人員態度親切又熱心，積極替她安排排隊和提供建議。

▲劉軒老婆大讚長榮地勤。（圖／翻攝自Cardin卡登媽咪＆千川二寶臉書）

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之後服務Cardin的女性地勤人員也積極幫她找票及處理後續，整整3個小時專心服務她，而這段時間地勤小姐的手腳也都沒有停下過，在試了很多種方法後，終於以她最希望的方式處理完成，她心疼地說：「她雖然看得出來有點累也沒吃飯，還是笑容甜美的目送我離開，真的很感謝。」

Cardin也表示，當天看到部分情緒較激動的乘客對著地勤大呼小叫，氣呼呼地要求地勤給予賠償，卻說不出具體的方式，她也以這次經驗建議受到罷工影響的人：「其實所有危機處理最重要的，就是清楚有條理地、堅定卻客氣地把訴求告知可以協助的對象，當他們清楚你的需求時，通常能力所及範圍內都會很願意幫忙的。」

▲長榮地勤忙翻。（圖／記者陳涵茵攝）



「罷工是部分人爭取權益的方式，這確實也影響了很多人的權益，但一味地責怪也不會讓情況更好，還不如理智點去尋求最合理的最佳可能性。」而據連日來的現場狀況，地勤人員忙到無法坐下喝水、聲音沙啞，女地勤頭髮凌亂、男地勤則臉色凝重，耐住性子承受旅客的抱怨、罵聲；雖然大多數旅客都不太高興，但幸好大家非常理性，沒有爆發推擠衝突。

目前勞資雙方談判仍不見進展，本日長榮從台灣出發的89個航班，預計取消59班；回台灣的88個航班中，也將取消53班，影響約2萬多名旅客。長榮航空更將停飛班次日期延長到29日，不少網友也在臉書轉發呼籲，希望乘客能多點同理心體貼地勤的辛苦，別再讓他們雪上加霜。

劉軒老婆臉書全文：

感謝大家的解惑和打氣!!

昨天在上海一收到航班取消的訊息，有點不知所措，謝謝好多FB和IG上的朋友給我訊息，我當下就決定了不起就晚幾天飛，今天回台北再處理吧。

上午10點飛回到松山機場，在試過紐約、台北和大陸的客服專線都打不進去之後，想說直接前往長榮服務櫃台詢問，其實等了兩、三位就輪到我了，但這一站也就是三小時，還好最後換得三張週日華航直飛紐約的機票，平均一張票一小時，也算是值得！因禍得福晚兩天出門，還可以好好收行李不用這麼趕了！

不得不說長榮地勤真的好棒棒，態度超好也熱心幫忙，希望無法成行的旅客可以理智些，不要再罵這些實際在幫忙旅客的地勤人員了~

這兩天收到很多朋友的建議，有些幫助很大，也有些和我實際碰到的狀況不太一樣，畢竟我還算順利過關，想說把這次實際處理的結果和心得寫出來，希望大家不會用到，但如果有需要，也有個參考：

很多朋友建議我遇到罷工要先退票，但我這次的狀況卻恰恰相反。因為我是直接在長榮官網訂的票，而且還牽涉到里程升等與不同艙等的問題，思考過如果我要退票，需要先花時間找長榮辦理後，還要自己去找不一定會有的其他公司航班，尤其我是出發前不到24小時才知道。於是我決定直接找地勤人員面對面，清楚客氣地把訴求告知服務我的客服人員，看是否能請她幫忙轉飛其他公司的航班，他們找比自己找快，也不用改付其他航空公司暑假票價的價差，損失也相對較少，但前提是可以彈性日期出發，還好千川的夏令營是下週三才開始，就算晚幾天到也沒關係，在紐約也是住家裡，沒有已經預定要付費的飯店問題。

幸運地，今天松山機場人不多，我先遇到兩位態度親切的男性客服人員，先幫我安排排隊和建議我做法，雖然他們也不太清楚怎樣最好，但至少很有耐心且熱忱地協助。然後又遇到一位笑容可掬的客服小姐，這位小姐認認真真服務我一位，幫我找票和辦理相關手續，前後三小時沒停下一刻（因為我也在她前面站了三小時，所以我知道她真的沒停過XD），試了好多種方法（我的狀況真的有點複雜）終於以最貼近我希望的方式完成，最後她雖然看得出來有點累也沒吃飯，還是笑容甜美的目送我離開，真的很感謝。

其實所有危機處理最重要的，就是清楚有條理地、堅定卻客氣地把訴求告知可以協助的對象，當他們清楚你的需求時，通常能力所及範圍內都會很願意幫忙的。今天當然也看到幾位不太開心的乘客，雖然我不清楚他們的情形，因為他們氣呼呼地要地勤賠償和負責，卻不具體說明要賠什麼和如何負責，當他自己說不清楚時，請問人家怎麼知道如何對應呢？罷工是部分人爭取權益的方式，這確實也影響了很多人的權益，但一味地責怪也不會讓情況更好，還不如理智點去尋求最合理的最佳可能性。

最後我們的結果是：千千的哩程免費票，原本我最擔心會直接被拉掉說掰掰的，長榮客服人員努力在內部系統內先轉為一般票，再分配轉去華航一樣換到豪經艙，我沒多付一毛錢;川川的哩程升等票，我付了六千元從經濟升為豪經，這樣才能和我們坐一起，而原本換取的里程則會還給我，也不算損失;至於原本我想要舒舒服服睡到紐約的升等商務艙這次就算了，乖乖和千川黏在一起15小時，而里程也都還我就留到以後用囉。喔～對了，讓我覺得意外的是，這次飛華航的航程依舊可以累積到長榮的里程，這部分的權益也是保障到了。

罷工第一時間確實讓我有些措手不及，但花了點時間解決之後，不但沒損失還多得到兩天從容在台北的時間，其實蠻好的，不能一起出發的千川爸，多了兩天有我們陪伴的週末，然後我和一早6點半跟我視訊跟我關切罷工新聞和出發狀況的千川，也都上了一課，一堂有點刺激卻也happy ending的課。

希望罷工可以盡快落幕，每一方都可以尋求到合理的最佳可能性～