超強美女媽！　生完2年還能「親餵全母奶」…曬爆量深E雪球：超母湯

記者田暐瑋／綜合報導

「美女書法家」趙心姸2017年4月生下女兒，產後16天便驚傳在月子中心與老公大吵，2019年初證實和老公離婚，獨自扶養女兒。擁有火辣E罩杯的她奶量也豐富，生產2年還繼續親餵，到現在都還沒有退奶，就算吃了一堆宣稱可以退奶的食物還是沒用，讓她相當苦惱。

趙心姸日前在臉書無奈表示，生了女兒2年卻還是全母奶，就算吃了韭菜、麥芽水等坊間盛傳有退奶功效的食物，都還是沒有效果，無奈說：「什麼時候我⋯ 才能退奶呢？沒錯，我還是全母奶媽媽，如果有人有好方法請跟我分享一下，謝謝！」

▲趙心姸親餵母乳2年。（圖／翻攝自趙心姸臉書）



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粉絲聽了也驚訝不已，不敢相信趙心姸的奶量竟然維持這麼久，「水梨試試看，再不行看醫生退奶針吧」、「給中醫看，吃藥來緩和退奶」、「羨慕，我生完20天就沒奶了」、「停止餵哺就會慢慢減少」。

▲趙心姸親餵母乳2年。（圖／翻攝自趙心姸臉書）



趙心姸曾透露前夫當時提議找自家醫美診所的護士來當伴娘，沒想到其中一名女員工正是前夫的前女友，而她從頭到尾都不知情，婚禮籌辦過程中，這位前女友對她百般挑剔，還嫌棄她挑選的伴娘服太顯胖，全都丟進垃圾桶。

這位前女友態度囂張，堅持自己去買伴娘禮服，還放話：「反正老闆會買單～」趙心姸雖然傻眼，但也吞忍下來，一直到婚禮結束後，她看到新聞爆料才知道那位愛刁難人的伴娘竟然是前夫的前女友，前夫事後還傳訊息安慰她別在意：「誰沒有前男友前女友。」讓人聽了超級傻眼。

▲趙心姸親餵母乳2年。（圖／翻攝自趙心姸臉書）