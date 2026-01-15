「那魯one、那魯two～」A-Lin傳挺進大巨蛋！　時間點曝光

▲A-Lin跨年演出備受肯定。（圖／台東縣政府提供）

圖文／鏡週刊

今年台東跨年演唱會上，A-Lin即興改編〈那魯灣情歌〉，唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯7-11」，成了新一代洗腦神曲，幽默的對話及機智的臨場反應，讓網友笑翻也讓她人氣飆升，影片在網路點閱率紛紛破百萬，本刊更接獲消息，指A-Lin下一步瞄準台北大巨蛋，時間點就落在明年初。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲A-Lin即興改編〈那魯灣情歌〉，人氣飆升。（圖／翻攝自網路）

A-Lin的演唱實力備受肯定，不管是〈有一種悲傷〉〈失戀無罪〉或〈寂寞不痛〉等金曲一首接一首，在兩岸三地皆擁高知名度，已然是新一代天后，而她為出道20週年舉辦的《歌跡Journey》演唱會，將於1月24日在佛山站起跑，隨後更將巡迴至廈門、上海、香港及大連等地。

據了解，A-Lin今年的巡迴演唱會以大陸為主，至於台灣部分，則傳出她屬意大巨蛋，相關工作人員也鬆口已和大巨蛋展開接觸，只是今年的時間表已滿，因此，A-Lin最快在明年初會挺進大巨蛋，另外一個前提是A-Lin要先推出新專輯，畢竟距離上一張專輯《LINK》已有4年之久，因此，忙著巡演之餘，A-Lin也忙著收歌，籌備新作。

▲A-Lin為出道20週年舉辦的《歌跡Journey》演唱會。（圖／翻攝自微博）





更多鏡週刊報導

獨家／婚變頻傳 A-Lin與球星老公黃甘霖現在的關係？消息人士這麼說

西島秀俊紐約狂奔尋子！攜手桂綸鎂開撕《最親愛的陌生人》 金馬影后本週六現身台北見面會

金宣虎為演專業口譯閉關4個月 《愛情怎麼翻譯？》看到極光難以忘懷