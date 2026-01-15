陸劇男神成毅遭極端騷擾！「長期被跟蹤」私車被追逼、噴紅漆辱罵

記者陳芊秀／綜合報導

35歲大陸男星成毅因演出《琉璃》、《蓮花樓》等夯劇成為陸劇男神，然而近日卻遭遇安全危機。他的工作室昨日（14）發表嚴正聲明，公開他及其家人長期遭受極端跟蹤與騷擾，行為甚至升級至刑事犯罪程度，震驚演藝圈。

▲成毅工作室發聲明，首度揭露家人也遭到騷擾。（圖／翻攝自微博／成毅）

騷擾者惡意噴紅漆

根據聲明內容，該名騷擾者長期透過非法手段獲取成毅的私人行程，實施尾隨、圍堵，甚至在公路上上演「飛車追逐」企圖逼停成毅座車，嚴重威脅其人身安全。

該起騷擾行為發生在昨日（14）清晨6點40分，該人員潛入成毅專用車輛停放處，惡意噴灑紅漆並寫著極其惡毒的字眼。此外，工作室電子信箱也持續收到大量帶有人身威脅內容的郵件，對成毅的人格尊嚴進行殘酷踐踏。

工作室提交完整證據

面對愈發猖狂的非法行為，成毅工作室迅速採取法律行動，包括提交證據：向公安機關提交完整的證據鏈，要求對肇事者採取強制措施。還有提起刑事自訴：工作室明確表示將提起刑事自訴，追究肇事者的刑事責任。

肇事者恐面臨重刑

工作室指出，這些行為已觸犯《刑法》中關於「故意毀壞財物罪」和「尋釁滋事罪」的相關條款，肇事者最高可能面臨五年的有期徒刑。

此外，法律專家也建議成毅方同步申請「人身安全保護令」，以法律防護牆確保藝人與家人的基本安全。

成毅工作室強調，此次維權不僅是為了保護藝人，更是對娛樂行業安全機制與社會法律效力的深刻捍衛。

▲成毅工作室聲明。（圖／翻攝自微博）