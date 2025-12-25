ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
林心如認與霍建華「沒想過會在一起」
90%病人「傷膝蓋主因」曝
蔡依林大巨蛋倒數6天「宣布好消息」
最強童星爆紅！遭同學控大頭症「媽當眾賞巴掌」　憂鬱症纏身6年罕揭心結

記者孟育民／台北報導

女星方宥心9歲時參加歌唱比賽《21世紀新人歌唱排行榜》脫穎而出，以童星身分出道，年紀輕輕便受到關，成為最強童星。近日她錄製節目《命運好好玩》，談起童年往事，坦言當年因曝光度提高，回到學校反而遭遇同儕壓力，被同學告狀，指她出現「大頭症」，媽媽甚至在校門口當眾賞她巴掌。

▲▼方宥心。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲方宥心分享童年心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

方宥心透露，母親當時未經查證便選擇相信對方說法，甚至在校門口賞她巴掌，讓她至今難忘，「我整個人都被打懵了，騎車回家路上我媽就說：『妳有什麼了不起的？』我一頭霧水，後來才知道原來是別班同學跟我媽告狀，我媽是無條件相信。」

直到長大後，母親才為當年的行為向她哭著道歉，坦言當時是用了錯誤的方式教育孩子。方宥心也理解母親的出發點，「她是怕我長歪，怕我因為驕傲而誤入歧途，所以才會用命令、負面的方式去表達她的不安。」

▲▼方宥心。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲方宥心從小媽媽就擔心她長偏。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

國中之後，方宥心逐漸淡出演藝圈，將重心轉回課業。然而背負父母期待，反而讓她逐漸迷失自我，高中時成績一落千丈，最終也未能考上理想的大學。再加上長年累積的心理壓力，她開始罹患憂鬱症。她回憶，憂鬱症期間母親始終陪伴左右，帶著她四處求醫、接受專業諮詢。長達6年的療程中，直到某天她開始慢慢停藥，才意外發現母親其實承受了更大的壓力，「我發現我媽整個人好像縮小了，才回想起這6年，她晚上是不敢關燈、不敢關電視，我房間也從來沒有鎖，她只會偷偷看，她只希望我人還在、還活著。」直到那一刻，她才真正理解母親長期以來的恐懼與守護。

▲▼方宥心。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲方宥心曾憂鬱症纏身。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

其實方宥心的父母起初並不贊同她走上演藝之路，她甚至曾瞞著家人報名《星光大道》，獨自承擔追夢的風險與壓力。多年後，她演出舞台劇《再會吧北投》，某次上台表演時，意外發現父母低調坐在觀眾席中，雖然嘴巴並未多說，但用行動默默支持她的選擇。

