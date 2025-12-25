ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞　團隊收62億獎金哭了

Karen S. Chuang（左）和泰勒絲（右）合照。（翻攝IG／＠karenschuang）

圖文／鏡週刊

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近日推出紀錄片影集《The End of an Era》，帶觀眾一窺「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）幕後點滴。她的巡演團隊匯聚各領域菁英，其中就包括台裔舞者、自稱「台灣人」的Karen S. Chuang（譯名：莊凱倫）。

從UCLA到國際舞台　莊凱倫是誰？

Karen在1990年出生於美國加州，父母皆為台灣移民，她自幼接觸舞蹈。高中畢業後，她進入加州大學洛杉磯分校（UCLA）就讀，主修商業經濟學。求學期間，她加入舞團Entity Contemporary Dance，正式踏入職業舞蹈領域，並陸續參與影視與音樂作品演出。

大學畢業後，Karen投入全職自由舞者工作，曾參與Lady Gaga、Janet Jackson、P!NK等國際天后巡演，也出演多支音樂錄影帶與大型舞台演出。她的舞蹈風格融合嘻哈與現代元素，重視質感和情感表達。

除演出外，Karen也活躍於編舞與教學領域，作品曾於TEDxUCSD、Capezio A.C.E. Awards等活動發表，並長年於Hollywood Vibe與STEEZY Studio任教，教學足跡遍及歐美與亞洲多地。

Karen在Threads頁面自我介紹，列出舞蹈相關職涯經歷，最後以正體中文寫下「台灣人」。（翻攝Threads）

▲Karen在Threads頁面自我介紹，列出舞蹈相關職涯經歷，最後以正體中文寫下「台灣人」。（翻攝Threads）

Karen在個人Threads自我介紹中，除列出舞者與教師等職涯身分外，最後更以正體中文寫下「台灣人」3個字。而在Threads的首篇貼文中，她也自稱是「台灣移民的女兒」，展現對自身成長背景與文化根源的認同。

Karen是台裔舞者，父母都是台灣移民。（翻攝IG／＠karenschuang）

▲Karen是台裔舞者，父母都是台灣移民。（翻攝IG／＠karenschuang）

泰勒絲在舞台上與舞者演出，Karen（右）以充滿爆發力的舞步，成為舞台焦點之一。（翻攝IG／＠karenschuang）

▲泰勒絲在舞台上與舞者演出，Karen（右）以充滿爆發力的舞步，成為舞台焦點之一。（翻攝IG／＠karenschuang）

「時代巡演」的〈Red〉篇章演出時，Karen（前排左一）與舞團成員身穿紅色造型登場。（翻攝IG／＠karenschuang）

▲「時代巡演」的〈Red〉篇章演出時，Karen（前排左一）與舞團成員身穿紅色造型登場。（翻攝IG／＠karenschuang）

加入「時代巡迴演唱會」成生涯里程碑　2年跑遍21國

2023年，Karen迎來職業生涯的重大里程碑，她加入泰勒絲的「時代巡迴演唱會」擔任舞者，與泰勒絲在近2年內走訪21個國家、51個城市，完成149場高強度演出。身高158公分的她，爆發力十足，在舞台上散發滿滿能量。

在泰勒絲紀錄片影集《The End of an Era》中，最引發話題的一幕，便是她向整個巡演團隊發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）的獎金，作為巡演期間的額外回饋。當舞者Kam Saunders念出泰勒絲的手寫信、說出實際分配到的金額時，相關數字在紀錄片中以消音方式處理，鏡頭隨即捕捉到舞者們的反應，Karen與其他成員一樣摀著嘴、不敢置信，有人甚至感動落淚。

泰勒絲在演出橋段中與Karen互動。（翻攝IG／＠karenschuang）

▲泰勒絲在演出橋段中與Karen互動。（翻攝IG／＠karenschuang）

泰勒絲和芙蘿倫絲威爾希（Florence Welch）演唱〈Florida!!!〉時，Karen（左一）靠在芙蘿倫絲膝旁表演。（翻攝IG／＠karenschuang）

▲泰勒絲和芙蘿倫絲威爾希（Florence Welch）演唱〈Florida!!!〉時，Karen（左一）靠在芙蘿倫絲膝旁表演。（翻攝IG／＠karenschuang）

62億獎金震撼全世界　泰勒絲要「舞台上人人都是巨星」

泰勒絲在紀錄片中提到，一般在徵選巡演舞者時，舞蹈編導往往偏好特定體態、外貌，或全數女性、全數男性的舞者，讓舞台畫面看起來整齊一致，但在「時代巡迴演唱會」中，她並不想這麼做。她希望粉絲看向舞台時，能看到自己、看到朋友，或是形形色色的人，因為這樣的舞台更具情感，也更能引發共鳴。她期盼每位觀眾心中浮現的，是「我在那個人身上看到自己」。她不希望舞者變成背景，而是希望觀眾看到：「整個舞團在舞台上，人人都是巨星。」

Karen與「時代巡迴演唱會」大家庭的情誼，並未隨著巡演落幕而結束。今年10月，巡演舞團原班人馬再度團聚，在泰勒絲新歌〈The Fate of Ophelia〉MV中演出。

舞者們圍繞泰勒絲演出，Karen（前）以肢體語言詮釋情感。（翻攝IG／＠karenschuang）

▲舞者們圍繞泰勒絲演出，Karen（前）以肢體語言詮釋情感。（翻攝IG／＠karenschuang）

演唱會尾聲時，舞台灑下繽紛彩帶，Karen與舞團夥伴在歡呼聲中向觀眾揮手致意。（翻攝IG／＠karenschuang）

▲演唱會尾聲時，舞台灑下繽紛彩帶，Karen與舞團夥伴在歡呼聲中向觀眾揮手致意。（翻攝IG／＠karenschuang）

告別「時代巡迴演唱會」　Karen把舞台記進心裡、身體裡

本月泰勒絲迎來36歲生日，Karen在IG分享與泰勒絲的合照，寫下：「2025年12月13日，生日快樂，泰勒絲！妳持續重新定義『全球巨星』的意義，妳的才華與耀眼光芒，從不掩蓋妳的真誠與善良。妳所做的每一件事、說的每一句話、每一個行動，都充滿用心與關懷。因為你，這個世界變得更明亮、更美好！永遠愛妳，老闆！」

隨著《The End of an Era》紀錄片影集全數播出，Karen也在最後一集中面對鏡頭，談起這段史詩級的巡演旅程。她形容，這次巡演「徹底突破了所謂傑出的界線」，它的特別之處不在於單一舞風或音樂類型，而是融合多元元素，讓舞者得以展現不同面向的自己。

Karen表示，這樣的呈現方式，提醒每個人都是多元的，擁有許多不同層面的性格，能在演出中被看見，也因此更容易引發觀眾共鳴，「這是我參與過最特別的一件事」。她也感性說道：「我們所經歷的一切，都將永久長存，留在我的腦中、心中和身體裡，直到永遠。」


天后旁的台灣人／獨家！從UCLA學霸到泰勒絲舞台　她自我介紹「台灣人」
泰勒絲世紀婚禮傳邀威廉王子、凱特王妃！　12年情誼曝光
威廉王子、凱特王妃悼念遇害女童　戴上「友誼手鍊」背後故事催淚

