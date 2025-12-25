野生李多慧「排隊買丹丹」！低胸挖空穿超辣 0偽裝被拍：為什麼台北沒有

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展兩年多，從樂天跳槽至味全龍之後，人氣始終居高不下。近日格外引起討論的是，經紀人在社群網站上傳一段她在台南排隊買丹丹漢堡的短片，「為什麼丹丹台北沒有」，零偽裝的模樣可愛又親民。

▲野生李多慧排隊買漢堡。



李多慧日前為了工作南下，忙碌之餘，她特地「速食南霸天」丹丹漢堡外帶美食。畫面中，可以看到她單穿黑色細肩帶低胸背心，正面若隱若現出事業線，轉過身更藏有小心機，背部大膽的「橢圓挖空」剪裁讓白皙美背一覽無遺。

▲李多慧完全沒偽裝。



下半身則搭配深灰色寬鬆運動褲，李多慧選擇上窄下寬的運動休閒穿搭，既舒適又不失性感，讓她在排隊人群中格外亮眼。好不容易拿到熱騰騰的丹丹漢堡紙袋，對著鏡頭露出滿足甜笑，毫無架子的模樣展現十足親和力。

▲李多慧外帶上高鐵吃。



經紀人透露，李多慧當天一早起床就傳訊息說「我想吃丹丹」，終於完成心願後，她心滿意足地一邊搭高鐵、一邊大啖漢堡，並在留言區笑認這就是「我每次去台南…去高雄時…特別興奮的原因」。