告五人、麋先生平安夜暖心為白衣天使開唱！　一問題全場笑了

記者蔡琛儀／台北報導

宇宙人、Tizzy Bac、告五人與麋先生四組超人氣樂團，於12月23、24日齊聚彰化基督教醫院，參與「彰基醫護音樂節」，以音樂向長年站在第一線守護生命的醫護人員致敬。即便行程滿檔，四團仍排除萬難到場，用歌聲送上最溫暖的感謝與支持。

▲▼ 宇宙人、Tizzy Bac、告五人、麋先生齊聚彰基致敬第一線白衣天使。（圖／相信音樂提供）



剛完成小巨蛋萬人演唱會的宇宙人馬不停蹄登台，接連演唱〈陪我玩〉、〈那你呢〉，全場千人合唱。阿奎、方Q暖心感謝醫護辛勞，小玉更分享母親是護理師的成長回憶，字字真誠，讓不少人紅了眼眶，也為活動注入滿滿情感溫度。

Tizzy Bac以〈矛盾仔的春天〉揭開演出，搭配多首經典作品鋪陳溫柔情緒。他們分享在人生不同階段都曾被醫護人員接住，直言那份專業與安慰力量巨大，最後以〈The River〉送上祝福，感謝醫護每天的付出，讓世界多一分善意。

告五人與麋先生則接力嗨翻現場。告五人用多首人氣金曲釋放壓力，〈哲謙笑說，希望透過音樂幫助大家釋放壓力、放鬆心情，「看到大家跳得這麼嗨，我也很想一起跳！」犬青更幽默向現場請教：「如果落枕應該看哪一科？」引發各科室此起彼落的熱情回應，笑聲不斷；麋先生以溫柔又有力量的話語感謝醫護減輕傷痛、守住希望，並安可獻唱經典曲目，讓音樂成為最真實的陪伴與支持。