孫生與未成年少女案　周念暉律師「網友若誹謗少女刑期加1/2」

日前「拳願」記者會，網紅孫生在會上除了與對手秋偉互嗆，甚至扯出未成年少女遭孫生性侵案，周念暉律師提到，「基於保護未成年少女，為何雙方已和解還要被檢方提告，因為此案為公訴罪，而不知情的網友，若繼續攻擊少女或是散播個資，都可能吃上官司，而且因為兒童少年保護法，將再增加1/2刑期。」

周念暉律師表示，孫生與少女的事件，在記者會上，孫生提到已經跟對方和解，但是為何還是會吃上官司？周律師釋疑：「其實這是大家常見的誤會，法律上有公訴罪跟告訴乃論罪，因為公訴罪是重罪，即使你們和解，檢察官得知此事，還是必須要偵辦到底，這是檢察官權責所在，少女是被動配合調查。」

周律師也提出法律上的見解：「雖然被害少女簽了和解書，但此案更大的被害人是國家，為了社會公利，必須要採取法律途徑，檢察官職責，包括起訴、判刑等等，都還是要去執行，但如果之前有和解，或許有可能對被告從輕處理，但國家若完全不介入，倘若類似像殺人或強暴等罪，如果只給一筆錢當封口費，那檢察官都不能辦，國家將會是如何？」

以孫生跟被被害少女的案例，周律師說：「少女就是配合檢察官與法院調查，把所知道的完整陳述，即便有和解，倘若和解了，少女還說沒有這件事，反而會變偽證，會被判七年以下有期徒刑，會有這樣的風險，所以就是應該要配合調查。」

周律師也解釋，法律上刑事跟民事上分開，但公訴罪是由法官跟檢察官決定，講白了，民事和解可以參考，所以是看孫生個人表現，對孫生來說，他可以打有罪或無罪等訴求，很多網友只是看已經和解不是這麼簡單，而且此案牽扯到跟未成年性交，還有兒少法等問題，已經不是被害人個人能夠決定整個案件結果，要看司法體系的決定。

網路上有不少網友攻擊被害少女，甚至公布少女的照片以及地址，對此周律師也警告：「網友可能已經涉犯個資法，任何能夠凸顯特徵的資料，或是有人拿到其他資料，不管肉搜或是散布，都已經違反個資法，倘若增加被害者更多困擾跟恐懼，公然侮辱等，可以要求網友停止該行為，若不改善可以提告，或是對方也一直發訊息過來，也可以用跟騷法等條文提告，一樣有刑事責任，倘若對家人與個人生命財產有威脅，還有恐嚇罪，散布不實消息等，言語辱罵或不實消息，還有妨害名譽罪等，網友在網路上的行為上大致如此，不可不慎。」

周律師更提到可能增加的刑期，「少女當時案發時僅僅14歲，現在16歲，刑期會再增加，因為是公訴罪重罪，被害少女現在仍是未成年，網友有違反個資，妨害名譽與跟騷法等，除了原本的犯罪成立，因還涉及兒童及少年福利保護法，所有犯罪者全部都要加重1/2刑責，如果原告選擇提告，法律上要法定代理人在重要文件簽署上，甚至請律師處理案件，比較能夠保障權益。