蔡依林出手了！　大巨蛋倒數6天「無預警宣布好消息」提前暖身

記者蔡琛儀／台北報導

天后蔡依林（Jolin）即將在下週二降臨臺北大巨蛋開唱，演唱會倒數6天，她率先送上最狂耶誕驚喜，無預警宣布推出「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」快閃店，提前為演唱會暖身，帶領歌迷搶先走進「PLEASURE」的感官世界。

▲蔡依林宣布快閃店將開幕。（圖／凌時差提供）

「愉悅至上快閃艙」以演唱會「PLEASURE」為核心概念，結合專輯與舞台世界觀，打造沉浸式體驗空間。現場完整呈現以「七宗罪」為靈感拍攝的前衛視覺大片，包含「七罪花園版」與「愉悅重生版」，同時曝光演唱會視覺造型與官方周邊，讓粉絲近距離感受她的多重面貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

快閃艙將於12月27日至1月1日在遠東Garden City門口廣場登場，每日早上10點至晚上7點開放，採整理券分梯次入場，每梯次限15人、體驗30分鐘。周邊商品則於艙外「站點A」販售，提醒歌迷提早到場，把握入場與選購時間。

▲▼蔡依林積極備戰大巨蛋演唱會。（圖／凌時差提供）

隨著大巨蛋演唱會話題持續延燒，周邊商品預購同樣掀起搶購潮，首波預購24小時內完售，主辦單位加碼推出第二波預購，並同步規劃多個實體販售據點，從快閃艙到大巨蛋場內外全面開賣，讓歌迷輕鬆把「愉悅」帶回家。

面對演唱會倒數階段，Jolin已全面進入備戰模式，結束赴美訓練後隨即回台密集彩排，從舞蹈、走位到視覺細節親自把關，連平安夜也投入排練，只為在登上大巨蛋的那一刻，端出零死角、零冷場的極致「PLEASURE」感官盛宴。