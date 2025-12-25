健保卡是靠山！二寶出月子中心「身體連冒3狀況」 祖雄：感謝台灣醫療
記者潘慧中／綜合報導
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭籍女星佳娜11月初迎來二寶，直到25日才首度公開愛子「季季」的正面萌照。他坦言，為了尊重太太家鄉「新生兒滿40天前不露臉」的習俗，忍到現在才分享這份喜悅。但他也坦承，這段時間過得並不輕鬆，寶寶返家後接連面臨感冒、腸絞痛等狀況，夫妻倆「幾乎天天在撐」。
▲祖雄首度公開兒子的正面照。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）
祖雄25日正式發文向粉絲介紹：「季季來了！真的很可愛，也很帥！」他解釋，之所以這份喜悅「壓在心裡」這麼久，全是因為尊重佳娜的烏克蘭習俗，必須等到新生兒滿40天後才能公開露臉。如今終於能大方曬娃，言語間流露為人父的驕傲。
▲季季超萌！（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）
不過話鋒一轉，祖雄也曝光了育兒的崩潰現實。他坦言離開月子中心後，「日子並不輕鬆」。原因是季季輪番遭受感冒、流鼻水與腸絞痛的折磨，他和佳娜除了得三天兩頭跑醫院，每天要幫孩子清理5、6次鼻子，晚上有時候甚至要起床3、4次，「我們幾乎沒有真正睡過一個完整的覺」。
▲佳娜和祖雄帶著兒子離開月子中心後，生活過得並不輕鬆。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）
看著剛生產完的佳娜，祖雄滿是心疼地說：「最辛苦的，是佳娜。」他透露老婆在身體尚未完全恢復的狀態下，仍需定時起床準備母乳，「一邊心疼孩子，一邊撐著自己。」
針對季季的健康狀況，祖雄表示醫生有告知新生兒腸絞痛通常在3到4個月後會改善，鼻子的問題也持續治療中。對此，他特別感謝台灣完善的醫療制度，「健保卡，是我們最安心的靠山」，同時也已補齊相關保險，只希望能做好萬全準備，「在任何情況下，都能好好守護孩子。」
▲祖雄感謝台灣的醫療制度和健保卡。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）
面對育兒的疲憊，祖雄展現了堅定的決心，他表示無論多累多難，都會用盡全力維護季季的健康，「學著在混亂中，成為更穩定的大人。」最後，他希望粉絲一起集氣，祈禱季季能早日康復，「這條路很累，但我們知道——愛，正在讓我們變得更強。」
▲看著佳娜最近的心力交瘁，祖雄其實很心疼。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）
