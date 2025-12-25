ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

林心如認與霍建華「沒想過會在一起」
90%病人「傷膝蓋主因」曝
蔡依林大巨蛋倒數6天「宣布好消息」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

香蕉 王俊傑 小S 王ADEN 金莎 孫丞瀟 陳彥婷 左一

健保卡是靠山！二寶出月子中心「身體連冒3狀況」 祖雄：感謝台灣醫療

記者潘慧中／綜合報導

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭籍女星佳娜11月初迎來二寶，直到25日才首度公開愛子「季季」的正面萌照。他坦言，為了尊重太太家鄉「新生兒滿40天前不露臉」的習俗，忍到現在才分享這份喜悅。但他也坦承，這段時間過得並不輕鬆，寶寶返家後接連面臨感冒、腸絞痛等狀況，夫妻倆「幾乎天天在撐」。

▲▼祖雄。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

▲祖雄首度公開兒子的正面照。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

祖雄25日正式發文向粉絲介紹：「季季來了！真的很可愛，也很帥！」他解釋，之所以這份喜悅「壓在心裡」這麼久，全是因為尊重佳娜的烏克蘭習俗，必須等到新生兒滿40天後才能公開露臉。如今終於能大方曬娃，言語間流露為人父的驕傲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼祖雄。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

▲季季超萌！（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

不過話鋒一轉，祖雄也曝光了育兒的崩潰現實。他坦言離開月子中心後，「日子並不輕鬆」。原因是季季輪番遭受感冒、流鼻水與腸絞痛的折磨，他和佳娜除了得三天兩頭跑醫院，每天要幫孩子清理5、6次鼻子，晚上有時候甚至要起床3、4次，「我們幾乎沒有真正睡過一個完整的覺」。

▲▼祖雄。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

▲佳娜和祖雄帶著兒子離開月子中心後，生活過得並不輕鬆。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

看著剛生產完的佳娜，祖雄滿是心疼地說：「最辛苦的，是佳娜。」他透露老婆在身體尚未完全恢復的狀態下，仍需定時起床準備母乳，「一邊心疼孩子，一邊撐著自己。」

針對季季的健康狀況，祖雄表示醫生有告知新生兒腸絞痛通常在3到4個月後會改善，鼻子的問題也持續治療中。對此，他特別感謝台灣完善的醫療制度，「健保卡，是我們最安心的靠山」，同時也已補齊相關保險，只希望能做好萬全準備，「在任何情況下，都能好好守護孩子。」

▲▼祖雄。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

▲祖雄感謝台灣的醫療制度和健保卡。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

面對育兒的疲憊，祖雄展現了堅定的決心，他表示無論多累多難，都會用盡全力維護季季的健康，「學著在混亂中，成為更穩定的大人。」最後，他希望粉絲一起集氣，祈禱季季能早日康復，「這條路很累，但我們知道——愛，正在讓我們變得更強。」

▲▼祖雄。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

▲看著佳娜最近的心力交瘁，祖雄其實很心疼。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）

祖雄IG全文：

一直很想發這些照片，
但因為尊重太太來自烏克蘭的習俗——新生兒滿 40 天前不露臉，
所以我們把這份喜悅，壓在心裡，等到現在。

想跟大家正式介紹：季季來了。
真的很可愛，也很帥 

只是，老實說，回家後的日子並不輕鬆。
不到兩個月大的他，感冒、流鼻水、腸絞痛輪番上陣。
從月子中心回到家，我們幾乎天天在「撐」。

三天兩頭跑醫院，
一天要幫季季清理鼻子 5、6 次；
腸絞痛時，嗝不好拍，一餐奶常常喝上一個小時；
晚上有時要起來 3、4 次，
我們幾乎沒有真正睡過一個完整的覺。

但最辛苦的，是佳娜。
在身體還沒完全恢復的情況下，
她還要定時起床，為孩子準備母奶，
一邊心疼孩子，一邊撐著自己。

這不是想嚇大家，
只是想誠實記錄我們正在經歷的過程。

我一直跟佳娜說：
等我們撐過這一切，回頭看，我們一定會為自己成為父母而感到驕傲。

醫生也跟我們說，新生兒的腸絞痛，
通常在 3～4 個月後會慢慢改善；
鼻子的問題也持續治療中。
真的很感謝台灣的醫療制度，
健保卡，是我們最安心的靠山。
該準備的保險，我們也都一一補齊，
只希望在任何情況下，都能好好守護孩子。

無論多累、多難，
我們都會用盡全力，維護季季的健康，
也學著在混亂中，成為更穩定的大人。

如果你願意，
也請幫我們一起為季季集氣，
希望他快快好起來

這條路很累，
但我們知道——
愛，正在讓我們變得更強。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

佳娜祖雄

推薦閱讀

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！　爆黑幕拒再合體「演不出那種感覺了」

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！　爆黑幕拒再合體「演不出那種感覺了」

5小時前

野生李多慧「排隊買丹丹」！低胸挖空穿超辣 0偽裝被拍：為什麼台北沒有

野生李多慧「排隊買丹丹」！低胸挖空穿超辣 0偽裝被拍：為什麼台北沒有

5小時前

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖：來看預言家

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖：來看預言家

18小時前

王Aden炎上風波！北宜跨年演出遭退貨　幕後人員再爆「排場大」

王Aden炎上風波！北宜跨年演出遭退貨　幕後人員再爆「排場大」

11小時前

《瘋神》班底穿背心打卡大阪挨酸「丟臉丟到國外」　23字神回擊

《瘋神》班底穿背心打卡大阪挨酸「丟臉丟到國外」　23字神回擊

22小時前

范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了…胡釋安席維倫8友人同框

范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了…胡釋安席維倫8友人同框

4小時前

YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸！　還原過程：剴剴沒查到才扯

YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸！　還原過程：剴剴沒查到才扯

21小時前

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

12/24 07:20

金莎被小19歲男友求婚！冰島浪漫擁吻　2年前姊弟戀被唱衰

金莎被小19歲男友求婚！冰島浪漫擁吻　2年前姊弟戀被唱衰

18小時前

泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞　團隊收62億獎金哭了

泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞　團隊收62億獎金哭了

10小時前

吳宗憲小兒子「認愛過大尺度女模」！喊卡原因曝：離開床就沒話說了

吳宗憲小兒子「認愛過大尺度女模」！喊卡原因曝：離開床就沒話說了

6小時前

短劇女神人設翻車！「打助理欠薪」錄音檔外洩…坦承動手新劇沒了

短劇女神人設翻車！「打助理欠薪」錄音檔外洩…坦承動手新劇沒了

12/23 11:23

熱門影音

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶

丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶
阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」
王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚
孟子義跌倒

孟子義跌倒
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

&TEAM王奕翔學周杰倫唱〈等你下課〉　被媽媽指使剃閃電「遭教練罵爆XD」

&TEAM王奕翔學周杰倫唱〈等你下課〉　被媽媽指使剃閃電「遭教練罵爆XD」

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

看更多

黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

專訪／炎亞綸爭取婚姻平權原因曝光！穩交另一半「24小時黏一起」

33分鐘前0

想看《大濛》竟查無場次？網驚：下檔了！　揭秘「消失真相」片商發聲

43分鐘前0

北流耶誕小鎮嗨翻年末！　16舞台齊開唱「2天吸2萬人」

59分鐘前0

台版《驅魔麵館》開鏡！林辰唏化身媽祖　「走白沙屯進香」揭緣分

1小時前0

明星媽媽組火力全開　61歲夏靖庭體力震撼全場

1小時前0

劉冠廷《雙囍》備婚崩潰喊：沒一場婚禮是屬於我們的　「一日辦兩場」崩潰躲廁所

1小時前0

全炫茂曬診斷書撇非法醫療！　意外自爆「勃起障礙」網幫叫屈

1小時前0

最強童星爆紅！遭同學控大頭症「媽當眾賞巴掌」　憂鬱症纏身6年罕揭心結

1小時前0

原本只屬於家人　新人女歌手剛出道「就赤裸自我揭露」！

1小時前0

東奧空手道銅牌證實進軍戲劇圈！文姿云對戲温昇豪…親曝前輩暖舉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體
    5小時前6277
  2. 野生李多慧「排隊買丹丹」！
    5小時前3611
  3. 王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖
    18小時前204
  4. 王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」
    11小時前3831
  5. 《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」
    22小時前2413
  6. 范姜彥豐聖誕節曬大合照！胡釋安、席維倫8友人同框
    4小時前146
  7. YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸：剴剴沒查到才扯
    21小時前41
  8. 八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！
    12/24 07:201815
  9. 金莎被小19歲男友求婚！
    18小時前127
  10. 泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞
    10小時前1415
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合