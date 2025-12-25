王Aden炎上風波！北宜跨年演出遭退貨　幕後人員再爆「排場大」

▲王Aden因校園演唱會的態度炎上，連續被拔掉台北、宜蘭的跨年演唱。（圖／資料照／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

新銳歌手王Aden（王淯騰）因校園演唱會對女學生擺臭臉，引發網友撻伐，不僅台北、宜蘭跨年場演出慘遭退貨，現在更有幕後人員出面「補刀」，踢爆他身為新人卻排場驚人，曾在演出後台要求媒體「先給訪綱才肯受訪」，結果現場根本沒人要訪，場面尷尬。

知情人士透露，王Aden受邀參加新北歡樂耶誕城演唱會，在後台準備期間，工作人員循例詢問受訪意願，這位才出道不久的新人，開出需要提出訪綱並讓他過目的要求。

▲王Aden曾提出需要媒體提出訪綱的需求，但根本沒有記者要訪。（圖／翻攝自王Aden ig）

但通常演唱會後台的聯訪僅是短短幾分鐘的心得分享，目的在於增加藝人曝光度和活動宣傳，連天王天后都會配合，僅有王Aden提出這個要求。最諷刺的是，現場其實沒有任何一位記者要採訪他，讓工作人員當作趣事笑談，對於如今炎上，也就不感到意外。

王Aden原本被視為潛力新星，卻因在校園演出中對衝上台跳舞的女學生露出不耐煩表情，更對女學生為衝動舉止道歉的行為沒有反應，而被批「大頭症」，後續王Aden發文說自己原本想要「大跳」，卻因女學生的行為而停止，也被批帶頭霸凌未成年學生、沒有風度。



