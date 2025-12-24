王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖：來看預言家

記者王靖淳／綜合報導

歌手王ADEN最近因校唱引發爭議，原定參加台北、宜蘭跨年晚會演出確定取消，隨著風波延燒，他過往錄製節目《小姐不熙娣》時，被主持人小S調侃的片段，如今也被網友挖出來討論。

▲王ADEN因校唱引發爭議。（圖／翻攝自Instagram／adenwang_）

節目中可見到，王ADEN才剛開口與小S聊天沒多久，就立刻被點出平時說話的音色特質。小S覺得王ADEN講話的聲音是偏扁的，甚至直言「很難想像你的歌聲是什麼樣子。」面對主持人的疑惑，王ADEN附和表示：「好像有，就是我的唱歌好像跟我講話不一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小S曾調侃王ADEN。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

為了解開嗓音謎團，小S隨即要求王ADEN：「好你唱一下，先唱別人的歌」，試圖現場驗證實力與反差。接著王ADEN演唱歌手高爾宣的〈Without You〉。這段即興演唱讓小S驚呼：「你唱那個聲音跟你講話聲音差很多耶」，還半開玩笑地形容，ADEN扁平的說話方式，「很像那種就是很沒內涵的人。」如今他爆出校唱爭議，也讓不少網友紛紛到該影片底下留言「徐仙姑也太強」、「來看預言家——最神的小S。」