原本只屬於家人　新人女歌手剛出道「就赤裸自我揭露」！

新生代創作歌手Sabrina胡恂舞推出首張專輯《花皮Florskyn》，11月發行後話題不斷，並將於明年1月2日登上Legacy Taipei，舉辦人生第一場售票專場。門票開賣即秒殺完售，氣勢驚人，為音樂生涯寫下重要里程碑，也宣告她的創作世界正式成形。

▲Sabrina胡恂舞推出個人首張專輯《花皮Florskyn》。（圖／宇宙曼波藝創提供）

《花皮Florskyn》取名自童年乳名「花皮」，象徵在跌倒與受傷中成長的痕跡。胡恂舞坦言，將這個只屬於家人的名字公開，是一種赤裸的自我揭露，如同她毫不保留地把情緒與想法寫進歌曲，讓專輯成為最真實、也最貼近自己的存在。

創作過程中，她與製作團隊從生活出發，未先設定主題，作品累積後自然浮現「成長」核心。十首歌曲宛如一段冒險旅程，她直言〈成長痛〉最貼近現階段心境，〈路邊的野花〉則是私心最愛，也成為代表作之一。

談及未來，胡恂舞期待與TRASH、宇宙人等前輩交流合作，但現階段仍專注站穩歌手身分。對於首場專場完售，她形容最大感受是「安心」，能全力投入舞台與觀眾體驗，邀請樂迷完整走進《花皮Florskyn》的音樂世界。