泰勒絲媽看不下去！女兒都愛「憂鬱文青」　親自牽線崔維斯：試試看運動員吧

記者蕭采薇／綜合報導

天后泰勒絲（Taylor Swift）與球星未婚夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce）愛得高調，這段宛如童話般的戀情，幕後推手竟然是泰勒絲的媽媽！原來是泰勒絲媽媽看不下去女兒總是愛上「憂鬱文青」，在看到崔維斯想送友誼手鍊的新聞後，主動出擊做媒，甚至對女兒直言：「不如試試看和一個熱愛生活的運動員約會吧！」

▲泰勒絲與凱爾西已訂婚，被網友暱稱是「最愛的英文老師和體育老師」CP。（圖／達志影像／美聯社）

紀錄片影集《The End of an Era》近日釋出最新片段，揭露這段「神仙姻緣」始於2023年7月，當時崔維斯在Podcast上遺憾表示，自己去看了演唱會卻沒機會把刻有電話號碼的友誼手鍊送給泰勒絲。

沒想到這則新聞被泰勒絲媽媽看到，她立刻打給認識的球隊專家打聽人品，在得到「超正面評價」後，她決定出手撮合。面對媽媽的提議，泰勒絲坦言一開始有些猶豫，因為自己對體育一竅不通，直到崔維斯生動地向她解釋美式足球就像「暴力版的西洋棋」，才讓她逐漸愛上這項運動。

▲泰勒絲和美式足球明星男友凱爾西。（圖／截自X）



如今泰勒絲不僅成為球場邊最熱情的啦啦隊，更在紀錄片中感性告白：「這是我人生中最棒的驚喜！我發現，我生命中的這個人是最適合我的。」她笑說，現在演唱會台下平均每12個人就有一位穿著球衣的粉絲，這段戀情雖是不同領域的結合，卻給予彼此最強大的正向成長。

▲泰勒絲紀錄片影集《The End of an Era》將揭秘兩人的戀愛細節。（圖／Disney+提供）

《The End of an Era》將於12月12日起在Disney+每週上線兩集，除了揭秘兩人的戀愛細節，還收錄了崔維斯在倫敦場驚喜登台「公主抱」泰勒絲的轟動時刻，以及巡演幕後從零打造的秘辛，帶領觀眾一窺這場史詩級巡演背後的笑與淚。