ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

林心如認與霍建華「沒想過會在一起」
90%病人「傷膝蓋主因」曝
蔡依林大巨蛋倒數6天「宣布好消息」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

香蕉 王俊傑 小S 王ADEN 金莎 孫丞瀟 陳彥婷 左一

東奧空手道銅牌證實進軍戲劇圈！文姿云對戲温昇豪…親曝前輩暖舉

記者黃庠棻／台北報導

被譽為「台劇審美標竿」的温昇豪，領軍台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》開播即繳出亮眼成績單。不只情感線值得關注，醫療線同樣揪心，甚至找來東奧空手道銅牌國手文姿云演出，令許多觀眾相當期待。

▲▼文姿云全運會金牌。（圖／110全運會提供）

▲文姿云首度跨足戲劇圈。（圖／110全運會提供）

在《整形過後》最新集數中，温昇豪為了挽救一名大學體育選手的手臂，迎戰長達10小時的「斷肢再植」極限手術，從白天一路撐到夜晚。劇中揭開台灣面臨的醫療人力不足、醫護超時負荷現況，溫柔卻寫實的劇情，將會是讓觀眾一路陪著醫護人員撐完每一個平安夜的必追影集。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

東奧空手道銅牌國手文姿云，繼實境節目《不在我的世界當勇者》勇闖金鐘節目主持人獎後，也正式在影集《整形過後》迎來戲劇出道。首次跨足戲劇演出，文姿云坦言最大難關就是台詞「因為需要花比較久的時間記台詞，我會在跑步訓練的時候，一邊跑一邊背。」

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

▲文姿云首度跨足戲劇圈。（圖／六魚文創提供）

相較於空手道場上以肢體說話，演戲更考驗語言與情緒表達，文姿云直言「以前比賽時不用講太多話，所以我講話其實沒什麼自信，會有點小聲、卡卡的，這次真的做了很多練習。」

▲110年全運會空手道，文姿云第2量級奪金。（圖／記者杜奕君攝）

▲文姿云首度跨足戲劇圈。（圖／記者杜奕君攝）

文姿云主要和張榕容、温昇豪有對手戲，她笑說一開始難免緊張，但很快就被張榕容自然又穩定的表演帶進情緒「再加上昇豪哥幽默風趣的互動，讓我能慢慢放鬆，找到角色的狀態。」

▲文姿云首度跨足戲劇圈。（圖／記者周宸亘攝）

▲文姿云首度跨足戲劇圈。（圖／記者周宸亘攝）

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，本週六（27日）晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

文姿云整形過後温昇豪

推薦閱讀

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！　爆黑幕拒再合體「演不出那種感覺了」

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！　爆黑幕拒再合體「演不出那種感覺了」

5小時前

野生李多慧「排隊買丹丹」！低胸挖空穿超辣 0偽裝被拍：為什麼台北沒有

野生李多慧「排隊買丹丹」！低胸挖空穿超辣 0偽裝被拍：為什麼台北沒有

5小時前

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖：來看預言家

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖：來看預言家

18小時前

王Aden炎上風波！北宜跨年演出遭退貨　幕後人員再爆「排場大」

王Aden炎上風波！北宜跨年演出遭退貨　幕後人員再爆「排場大」

11小時前

《瘋神》班底穿背心打卡大阪挨酸「丟臉丟到國外」　23字神回擊

《瘋神》班底穿背心打卡大阪挨酸「丟臉丟到國外」　23字神回擊

22小時前

范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了…胡釋安席維倫8友人同框

范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了…胡釋安席維倫8友人同框

4小時前

YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸！　還原過程：剴剴沒查到才扯

YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸！　還原過程：剴剴沒查到才扯

20小時前

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

12/24 07:20

金莎被小19歲男友求婚！冰島浪漫擁吻　2年前姊弟戀被唱衰

金莎被小19歲男友求婚！冰島浪漫擁吻　2年前姊弟戀被唱衰

18小時前

泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞　團隊收62億獎金哭了

泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞　團隊收62億獎金哭了

10小時前

吳宗憲小兒子「認愛過大尺度女模」！喊卡原因曝：離開床就沒話說了

吳宗憲小兒子「認愛過大尺度女模」！喊卡原因曝：離開床就沒話說了

6小時前

短劇女神人設翻車！「打助理欠薪」錄音檔外洩…坦承動手新劇沒了

短劇女神人設翻車！「打助理欠薪」錄音檔外洩…坦承動手新劇沒了

12/23 11:23

熱門影音

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶

丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶
阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」
王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚
孟子義跌倒

孟子義跌倒
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

&TEAM王奕翔學周杰倫唱〈等你下課〉　被媽媽指使剃閃電「遭教練罵爆XD」

&TEAM王奕翔學周杰倫唱〈等你下課〉　被媽媽指使剃閃電「遭教練罵爆XD」

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

看更多

王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

專訪／炎亞綸爭取婚姻平權原因曝光！穩交另一半「24小時黏一起」

32分鐘前0

想看《大濛》竟查無場次？網驚：下檔了！　揭秘「消失真相」片商發聲

42分鐘前0

北流耶誕小鎮嗨翻年末！　16舞台齊開唱「2天吸2萬人」

58分鐘前0

台版《驅魔麵館》開鏡！林辰唏化身媽祖　「走白沙屯進香」揭緣分

1小時前0

明星媽媽組火力全開　61歲夏靖庭體力震撼全場

1小時前0

劉冠廷《雙囍》備婚崩潰喊：沒一場婚禮是屬於我們的　「一日辦兩場」崩潰躲廁所

1小時前0

全炫茂曬診斷書撇非法醫療！　意外自爆「勃起障礙」網幫叫屈

1小時前0

最強童星爆紅！遭同學控大頭症「媽當眾賞巴掌」　憂鬱症纏身6年罕揭心結

1小時前0

原本只屬於家人　新人女歌手剛出道「就赤裸自我揭露」！

1小時前0

東奧空手道銅牌證實進軍戲劇圈！文姿云對戲温昇豪…親曝前輩暖舉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體
    5小時前6277
  2. 野生李多慧「排隊買丹丹」！
    5小時前3611
  3. 王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖
    18小時前204
  4. 王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」
    11小時前3831
  5. 《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」
    22小時前2413
  6. 范姜彥豐聖誕節曬大合照！胡釋安、席維倫8友人同框
    4小時前146
  7. YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸：剴剴沒查到才扯
    20小時前41
  8. 八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！
    12/24 07:201815
  9. 金莎被小19歲男友求婚！
    18小時前127
  10. 泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞
    10小時前1415
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合