東奧空手道銅牌證實進軍戲劇圈！文姿云對戲温昇豪…親曝前輩暖舉

記者黃庠棻／台北報導

被譽為「台劇審美標竿」的温昇豪，領軍台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》開播即繳出亮眼成績單。不只情感線值得關注，醫療線同樣揪心，甚至找來東奧空手道銅牌國手文姿云演出，令許多觀眾相當期待。

▲文姿云首度跨足戲劇圈。（圖／110全運會提供）

在《整形過後》最新集數中，温昇豪為了挽救一名大學體育選手的手臂，迎戰長達10小時的「斷肢再植」極限手術，從白天一路撐到夜晚。劇中揭開台灣面臨的醫療人力不足、醫護超時負荷現況，溫柔卻寫實的劇情，將會是讓觀眾一路陪著醫護人員撐完每一個平安夜的必追影集。

▲《整形過後》播出後，深受全台女性喜愛。（圖／六魚文創提供）

東奧空手道銅牌國手文姿云，繼實境節目《不在我的世界當勇者》勇闖金鐘節目主持人獎後，也正式在影集《整形過後》迎來戲劇出道。首次跨足戲劇演出，文姿云坦言最大難關就是台詞「因為需要花比較久的時間記台詞，我會在跑步訓練的時候，一邊跑一邊背。」

▲文姿云首度跨足戲劇圈。（圖／六魚文創提供）

相較於空手道場上以肢體說話，演戲更考驗語言與情緒表達，文姿云直言「以前比賽時不用講太多話，所以我講話其實沒什麼自信，會有點小聲、卡卡的，這次真的做了很多練習。」

▲文姿云首度跨足戲劇圈。（圖／記者杜奕君攝）

文姿云主要和張榕容、温昇豪有對手戲，她笑說一開始難免緊張，但很快就被張榕容自然又穩定的表演帶進情緒「再加上昇豪哥幽默風趣的互動，讓我能慢慢放鬆，找到角色的狀態。」

▲文姿云首度跨足戲劇圈。（圖／記者周宸亘攝）

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，本週六（27日）晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。