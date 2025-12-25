林心如鬆口認與霍建華「沒想過會在一起」　1關鍵10年朋友變夫妻

記者陳芊秀／綜合報導

女星林心如近期在陸綜《再見，愛人》擔任觀察嘉賓，罕見分享與老公霍建華的婚姻生活，每每掀起熱門話題。她與霍建華結婚9年，當主持人李維嘉問她與老公是否也有感情養成與磨合過程，鬆口回答「一開始沒想過會在一起……。」

▲林心如在陸綜談霍建華「沒想過會在一起」。（圖／翻攝自微博）

林心如說道：「我們的朋友的基礎很長，一開始也沒有想過會在一起，就認識10年，就是異性朋友要能夠當那麼長的朋友，是要有一定欣賞的基礎在裡面的。一開始也沒有想過會在一起，可能在之後某個契機點上就對上眼了。」當Papi醬好奇問「誰先看上誰的啊？10年以後」她停頓了一會回答「不知道。」她透露那一年雙方都在北京拍戲，接觸的時間比較長，「聊著聊著就聊出火花來了吧哈哈！」現場主持人跟嘉賓都好奇兩人當時聊了什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林心如與霍建華當朋友長達10年，一開始沒想過會在一起。（圖／翻攝自微博）

而林心如與霍建華2006年相識，2016年5月20日公開認愛轟動演藝圈，同年宣布結婚並且在峇里島舉行婚禮。兩人結婚至今9年育有一女，夫妻感情令人稱羨。

▲林心如透露有一年跟霍建華都在北京拍戲，比較長時間接觸。（圖／翻攝自微博）