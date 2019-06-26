記者劉宜庭／綜合報導

《綜藝玩很大》自播出後話題不斷，除了遊戲關卡新奇有趣，每集的來賓也備受矚目。近來，節目前往金門錄影，製作單位26日公布最新一集的陣容，固定主持人小鬼（黃鴻升）依舊擔任黑隊小隊長，黃隊小隊長則是首度登上該節目的本土劇男神趙駿亞，全新嘉賓一字排開，更是讓大票粉絲又驚又喜，意外掀起熱議。

▲《綜藝玩很大》近來到金門錄影。（圖／翻攝自《綜藝玩很大》官方Instagram）

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《綜藝玩很大》官方Instagram帳號26日在金門慈湖三角堡打卡，PO出一張大合照，開玩笑寫道：「女兵報到，班長最開心。」同時，最新一集錄影陣容，也隨之曝了光，其中黑隊依舊由小鬼帶領，隊員包括網紅宛宛兒、女模吳采臻（Grace）及擁有D罩杯傲人身材的女星壯壯。

至於黃隊，雖然少了去當兵的KID（林柏昇），但這次製作單位邀來本土劇男星趙駿亞，擔任黃隊小隊長，隊員則有以自創角色「珍珍」爆紅的無尊（謝駿毅）、體育主播卓卓（卓君澤）及新生代女神邵岱兒（Debbie）。

▲《玩很大》花絮照洩最新一集嘉賓陣容。（圖／翻攝自《綜藝玩很大》官方Instagram）

整體陣容女多於男，主題也被設定為「女兵報到」，女星一字排開，陣容更是讓大票網友全都嗨翻，引來不少粉絲紛紛留言，「好期待」、「珍珍好久不見了」、「有趙駿亞耶！！好帥」、「期待播出」，在網路上意外掀起一陣熱議。