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快遞狂打電話：簽收包裹　李千那看穿「不對勁」戳破詐騙真相！

記者潘慧中／綜合報導

詐騙集團猖獗，無論是假借檢警身分、網路購物或中獎投資等詐騙方式推陳出新，幾乎人人都遇過千奇百怪的詐欺手法，李千那25日就發現不斷有人打電話給她，好奇接起手機才發現是詐騙集團，沉默很久後，她只淡淡地說了10個字。

▲▼李千那10字戳破詐騙真相！（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

▲李千那分享遇到詐騙集團的經驗。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

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李千那25日拍戲的時候，手機響個不停，「電話很久沒這樣一直被Call」，猜想可能有急事，她便接通電話，結果發現是快遞，對方聲稱有3件包裹要她簽收，每一件都是1098元，話聽到這裡，她遲遲沒有開口回應，「看他要說什麼。」

▲▼李千那10字戳破詐騙真相！（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

▲李千那提醒粉絲不要受騙。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）

最後，李千那跟自稱快遞的人說：「你拿回去吧，我沒買東西。」她確定自己沒有買任何東西，所以不要因此傻傻掏錢，「叮嚀大家，習慣在網路上買東西的人，一定要再三確認商品，不然就不要用貨到付款方式購買，才不會受騙！」

李千那IG全文：

昨天拍戲電話一直響，
想說發生什麼事，
電話很久沒這樣一直被Call,
結果是快遞，說有三件包裹要我簽收，
每一件都是1098，我不講話很久，
看他要說什麼，最後我開口，
你拿回去吧，我沒買東西。
叮嚀大家，習慣在網路上買東西的人，
一定要再三確認商品，
不然就不要用貨到付款方式購買，
才不會受騙！

#小小叮嚀
#詐騙集團
#圖文不符

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

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