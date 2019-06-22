撞見病房四腳獸！嫩妹頭暈住院…男友「鼓掌治療」　護士衝入傻眼

記者田暐瑋／綜合報導

玉兔（鄭如吟）從《我愛黑澀會》出道，曾當過一陣子護理師，之後才又回到演藝圈。她直言在當實習護理師時，因為太過單純，某次想都沒想就拉開病房簾子要替女病人量體溫，怎料一拉開就看到「四腳獸」的限制級畫面，讓她當場嚇得逃跑。

玉兔在《小明星大跟班》爆料，過去當實習護理師時，曾遇到一個年輕女病人因為頭暈不適來就診，她先打了止暈針後，讓女病人休息觀察，過了4個小時準備要再量一次生命徵象，卻因為不熟悉作業情況，沒有事先打聲招呼就直接拉開病床的隔簾進去。

沒想到一衝進去，玉兔驚見女病人和其男友正在「四腳獸運動」，她瞬間尷尬到不行，馬上拉起窗簾說：「我晚點再來量好了。」成了她到現在都很難忘的經驗，Sandy還開玩笑說：「你應該大喊說：『生命徵象正常哦』！」

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▲玉兔目睹四腳獸。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



《黑澀會》出身的玉兔也透露，當年被set成「壞人人設」，不只被要求「要當壞學姊，要去釘學妹」，還有一次在特輯中也差點變成愛亂刷卡的人。她爆料，工作人員幫她編好了故事，「是一個有信用卡的人，瘋狂的刷卡負債，家裡還會幫我還債」，但她根本沒有信用卡，還回家詢問媽媽的意見，最後因為擔心影響爸爸做生意的信譽，便告訴製作單位這集沒辦法配合。

聽到玉兔拒絕，工作人員先是回應：「妳確定嗎？那這集就沒有妳喔。」之後便改去找另一個美眉配合。然而，玉兔後來聽到那個美眉演的故事，傻眼發現跟自己完全不一樣，「她家欠了鉅額的債款，她努力賺錢，幫家裡的人還債還完了。」別人的故事是孝順，她卻無奈總是被設定成壞人角色。

▲玉兔。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

