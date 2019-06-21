《炮仔聲》男星「演阿翔翻版」演到崩潰！　痛苦淚訴：我反感到吐

記者田暐瑋／綜合報導

男星吳鈴山加入《炮仔聲》劇組，飾演吳家大姐夫，和李亮瑾搭擋演夫妻，和員工「倪曉馨」一開始以好兄弟相稱，最後卻擦出愛火，如同翔忻之亂翻版，遭到網友砲轟連連，讓他飽受壓力，發文透露演出渣男角色感到很難受，但演戲卻深陷其中，無助地不知道該怎麼辦。

吳鈴山21日在臉書發文，「演出渣男的角色讓我此時此刻非常難過！我愛我的老婆，也享受各位給我的正能量，但是現在我在戲裡深陷其中！對我的角色我反感到吐！怎麼辦？」對自己現實和戲中極為反差的兩種形象感到痛苦，言語之間流露出無助和困惑。

▲《砲仔聲》劇情發展如同阿翔偷吃翻版。（圖／翻攝自臉書／翻攝自YouTube／NewShowBiz完全娛樂）



請繼續往下閱讀...

網友則是紛紛留言安慰，「演戲又不是現實生活中別想太多」、「這就是演員必須要承擔的」、「沒關係，真實世界你是個暖男，好爸爸，好老公就好」、「專業的演員就是要分清楚，入戲太深是我們看戲的觀眾」，但也有網友直言還是習慣看他演壞人角色，「但是以前您演壞角色時我覺得比較好看哈哈哈」、「其實壞人角色比較適合你，回家當個好老公就好」。

▲吳鈴山發文。（圖／翻攝自吳鈴山臉書）



吳鈴山在劇中不斷對張懷媗釋出善意，兩人出差時被困在南部，住在同一間旅社，留老婆一人在家，他躺在張懷媗身邊，撫摸她的頭髮，直說：「為什麼這女人出現會讓我這麼快樂又這麼不安。」甚至先前還說，要把她綁在身邊才安心，向她道謝：「妳讓我知道我的人生還有很多可能性，跟妳相處起來很自在。」張懷媗先嗅到兩人之間關係開始變質，主動踩了煞車。

▲吳鈴山在劇中飾演渣男。（圖／翻攝自吳鈴山臉書）



吳鈴山卻向她告白：「我知道我在做錯的事，但我沒辦法控制我的心，我希望不要因為這件事對妳造成負擔，希望妳不要逃避我，一切都是我的錯。」台詞和最近阿翔出軌事件不謀而合，不少網友在PTT狂洗版：「要上演時事了」、「阿翔新聞事件？」、「有在關心時事哦」、「時事上演了」！