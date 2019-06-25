問父親：你會陪我嗎　Janet為爸「全台語主持」藏洋蔥

記者許逸群／台北報導

藝人林美秀、阿松、Janet今（25日）出席公視台語台開播記者會。在美國德州長大的Janet透露，雖然從小都跟爸爸說台語，但受邀主持台語節目時相當猶豫，即便想要挑戰，但前後3個月拒絕了快10次「你們去找更好的人」，她最後則是在爸爸的鼓勵下點頭主持。

▲Janet接下全台語的節目主持。（圖／資料照／記者李玉康攝）

Janet獨自主持全台語節目《旺來西瓜仙拚仙》，她說，拿到劇本一定要與爸爸討論，經過翻譯與潤飾後她才有信心。她透露，當時答應主持前問了爸爸「你會陪我嗎」，而她接下這節目也是為了爸爸，「爸爸年紀大了，希望他可以多陪陪我的孩子，我也能跟爸爸多相處。」

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▲Janet平常都與老公說英文、跟爸爸說台語。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

Janet笑說，現在1歲的兒子Egan不會說中文，但會台語、英文與西班牙文。她說，兒子現在很會說「齁甲（好吃的台語）」，而且還曾不小心把洗澡的英文shower說成「蝦小」，逗得大人們笑翻。

林美秀則與阿松搭檔主持《全家有智慧》，兩人都是台語通，不過當面對專有名詞仍有許多盲點，甚至一直被現場的台語老師「糾正」。阿松也自嘲表示，就連說題目都會不小心中台語夾雜，或是不小心說出答案，但首次搭檔主持的兩人默契相當好，錄影都非常順遂。