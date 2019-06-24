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泰國歌唱大賽冠軍將戰《聲林之王2》！　Gail擔任大使甜唱打氣

記者林彥君／台北報導

各界高度矚目的首屆「泰國華語歌唱比賽」由泰國台灣會館、P.F. Music Art Academy主辦，於23日在泰國台灣會館舉辦決賽，有52人參加決賽，選手經過激烈競爭，最後由Yulradee Khumkanokkan（劉美林）奪下總冠軍，獲得獎金10萬元，並獲推薦到ETtoday的《聲林之王》參賽，選手巴王安萊獲得獎金5萬的亞軍。

▲▼ Gail擔任活動大使 。（圖／泰國歌唱大賽提供）

▲Gail擔任活動大使 。（圖／泰國歌唱大賽提供）

決賽頒獎前特別安排曾參加《聲林之王》的泰國天才歌星Gail出席擔任大使，現場演唱《你啊你啊》、《我愛你》、《魚仔》、《心花開》等四首華語歌，引起現場貴賓與參賽者及家屬搶合照，更激發大家學習華語歌之興趣。她除了鼓勵選手多聽華語歌曲外，也為選手加油，激勵大家努力用心去追求歌唱夢想。

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駐泰國台北經濟文化代表處童代表振源表示，活動5月13日對外宣布不到一個半月的時間，即獲得泰國各界廣大迴響，其中參賽者最小年紀才8歲，且近九成比例是泰籍，充分展現泰國人對華語歌曲之興趣，對推動台泰雙方文化交流令人振奮。

▲▼ Gail擔任活動大使 。（圖／泰國歌唱大賽提供）

▲Gail擔任活動大使 。（圖／泰國歌唱大賽提供）

應邀的泰國貴賓泰國國內安全行動指揮部（ISOC）副主任巴次拉恩上校接著表示，他非常高興參加這個台泰雙方的交流活動，希望以後能有更多的活動於北欖府舉辦。

台灣會館張文平主席代表主辦單位歡迎泰國朋友蒞臨台灣會館，為了籌辦此次比賽，館方除動員泰華各界專業人員外，並特別投下重資租用高級燈光音響來支持參賽者作最完美的表演。

身為此次活動總指揮的台灣會館張玲琴副會長特別鼓勵參賽者，決賽難免會有人錯失獎項，但是相信未來會有更多進步機會，希望能有機會邀請大家繼續參加華語歌唱比賽活動。

▲▼ Gail擔任活動大使 。（圖／泰國歌唱大賽提供）

▲Gail出席活動擔任大使 。（圖／泰國歌唱大賽提供）

開幕典禮在經過司儀齊于婷及劉昌奇介紹評選團後，由瑪希敦（Mahidol University）大學音樂學院林文卉鋼琴教授代表評選團提醒參加決賽者，決賽將以節奏、音準、技巧與臺風等四項標準來評比。

其他參與評選的瑪希敦大學魏翠屏聲樂教授、泰國Panther Entertainment影視經紀公司行銷經理Rattinun Jintranun、僑務促進委員陳建良會長、中華國際學校楊維琪老師，以及P.F. Music Art Academy創辦人李采璇等6位專業評審委員一致表示，對決賽者的舞台表現感到驚艷，絕大多數遠超過初賽的影音錄影表現，肯定決賽歌手對華語老歌或最新流行歌曲動態的高度了解。

評審委員表示依據泰國北東南等遠地府及回族、泰族、華裔等多族群民族的廣泛參賽結果，及決賽時有初賽落選的選手來觀賞決賽的結果，證明此次比賽第一次就已成功，並以歌唱軟實力順利推廣台灣文化及新南向政策。泰籍委員希望未來可以繼續比賽，讓有潛力的歌手可以持續努力，明年如果有比賽也一定會更成功。

▲▼Gail出席活動擔任大使。（圖／泰國歌唱大賽提供）

▲Gail出席活動擔任大使。（圖／泰國歌唱大賽提供）

參賽的選手中，有二位均為8歲的小朋友，其中的男性小朋友學華語才2年，因為喜歡聽華語歌曲，在一次偶然機會聽到《酒干倘賣無》，所以以此歌曲參賽。就讀Assumption大學的21歲女學生，雖然不會講華語，第一次學華語歌就勇敢參賽並演唱《想你的夜》，特別著古裝劇服出賽。參賽者之中，有一位非常特別的男女雙聲男歌手，他演唱《蓮花》以充分展現其雙聲帶及男假音高超演唱技巧。

主辦單位將邀請冠軍赴台參加ETtoday《聲林之王》比賽。冠軍和亞軍女性得主的分數僅差距0.167分，他們均將受邀於今年台灣雙十國慶音樂會（曼谷）獻唱，季軍則由男性Thanis Sae Chaow奪得。童代表振源特別頒發台灣工藝精品紙相機給最佳少年歌手獎的14歲男孩Thanathorn Ruengsuwan，最佳中文發音獎給一人演唱男女聲的Warawut Opas，最佳台風獎頒給Janejira Thaweeapiladeethongkum板佳翠，最佳初選獎給Panyan Nilkaew。

比賽中場休息時，代表處還特別播放台灣各縣市自然人文美景精選影片，推廣宣傳台灣。OP錶公司與P.F. Music Art Academy贊助佳作五名獎項分別為精美手錶三只及烏克麗麗兩把。泰國文化局秘書長於頒獎後致詞感謝童代表與台灣會館的努力，讓泰國與台灣的友誼更加深厚長存。

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